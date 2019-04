Egzamin ósmoklasisty 2019 MATEMATYKA Odpowiedzi, Arkusz CKE

We wtorek ósmoklasiści zdawali egzamin z matematyki. Uczniowie nie byli zaskoczeni pytaniami. - Egzamin wydawał się trudniejszy, ale tak naprawdę był w miarę prosty. Niektóre pytanie były podchwytliwe, na przykład takie, w których trzeba było szukać odpowiedzi w poleceniu, takie typowe na logikę - mówiła Pola Panasiuk ze Szkoły Podstawowej nr 12 przy al. Kijowskiej. - Zadania trzeba było robić na szybko, ale nie było najgorzej. Nie było jednak czasu na to, by sprawdzić czy wszystko zrobiło się dobrze – dodała