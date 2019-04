Egzamin ósmoklasisty 2019 POLSKI I MATEMATYKA ODPOWIEDZI Egzamin ósmoklasisty z polskiego ARKUSZ cke 16 04 2019

- Pojawiły się fragmenty książki "Mały Książę", do których były pytania. Trzy zadania były z zakresu gramatyki, jedno ze słowotwórstwa: na podstawie formantu należało określić, jaki jest typ wskazanego wyrazu - tłumaczy jeden z uczniów SP38 w Krakowie, który przystąpił w poniedziałek do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ale jednocześnie - nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Język polski - próbny egzamin ósmoklasisty 2019r.

W połowie grudnia 2018r. odbył się próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Uczniowie musieli odpowiedzieć na zadania zamknięte ( trzeba zaznaczyć tylko jedną z podanych odpowiedzi) oraz zadania otwarte (uczniowie samodzielnie formułują wypowiedź).

Na próbnym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego uczniowie musieli zmierzyć się m.in. z fragmentem „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, „ Zdrowym rozsądkiem” Jacka Wojtysiaka oraz plakatem promującym akcję Narodowego Czytania z 2016r. Zadaniem ósmoklasistów było odpowiedzenie na pytania dotyczące tekstu (np. napisanie, który bohater z lektur obowiązkowych kierował się zdrowym rozsądkiem oraz uzasadnić swój wybór dwoma argumentami), wyjaśnienie symboliki plakatu oraz przedstawienie propozycji lektur na następne akcje.

Dodatkowo wiele zadań poległo na zaznaczeniu odpowiedzi prawda – fałsz. Oprócz rozprawki uczniowie musieli się także zmierzyć z napisaniem ogłoszenia. Polegało ono na zachęceniu koleżanek i kolegów do wzięcia udziału w spotkaniu z autorem książek o Henryku Sienkiewiczu.

Jak się zdaje egzamin ósmoklasisty

Egzamin ten jest przeprowadzany w formie pisemnej. Warto wiedzieć, że egzamin ten będzie się zmieniał na przestrzeni lat.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

języka polskiego

matematyki

języka obcego nowożytnego.

Jeśli chodzi o język, może to być: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Uczeń jednak może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista będzie przystępował do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, to jest:

języka polskiego

matematyki

języka obcego nowożytnego

jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin ósmoklasisty. Terminy sprawdzania wiedzy ósmoklasistów

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych albo zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, zdaje go w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia odbywa się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty. Tylko piszący na czarno długopis i linijka

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora ani słowników. Nie wolno też przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Uczeń ma ze sobą wyłącznie przybory do pisania: długopis lub pióro z czarnym tuszem albo atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Egzamin ósmoklasisty. Z tym zmierzy się ósmoklasista

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak też zadania otwarte, w których samodzielnie formułuje się odpowiedź. ‎

Wyniki egzaminu ósmoklasisty: procentowy i centylowy

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o swoich ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu - jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna - podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎Z kolei wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

"Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju" - czytamy na stronie internetowej CKE.

Egzamin ósmoklasisty 2019. Sprawdź harmonogram!

Tegoroczny, pierwszy egzamin ósmoklasisty uczniowie będą zdawać w następujących terminach:

Termin główny:

język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00 matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00 język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Wyniki uczniowie poznają 14 czerwca, a zaświadczenia odbiorą tydzień później - 21 czerwca.