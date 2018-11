Egzamin ósmoklasisty z ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO OPERON 2018

Egzamin ósmoklasisty język angielski i niemiecki OPERON 2018. W czwartek 28.11.2018 uczniowie przystąpili do próbnego egzaminu z języków obcych. Pierwszy państwowy egzamin po ósmej klasie zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 roku. Potrwa 3 dni: od 15 do 17 kwietnia.

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego i niemieckiego OPERON 2018

Dzień trzeci (29 listopada 2018):

przedmiot: Język obcy

czas trwania:90 minut

co należny zabrać ze sobą: długopis, legitymację szkolną

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO - ARKUSZE I KLUCZ ODPOWIEDZI

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie arkusza uczniowie mają dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi - czytamy na stronie wydawnictwa.

Próbny egzamin ósmoklasisty w listopadzie 2018 daje uczniom szansę na weryfikację wiedzy, a także pozwala oswoić się z formułą egzaminu. Egzamin ósmoklasisty z ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO OPERON 2018: ARKUSZE, PYTANIA I ODPOWIEDZI znajdziesz po egzaminie w Internecie.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem 27-29 listopada 2018 HARMONOGRAM

Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - 27 listopada - JĘZYK POLSKI

09:00-11:00 Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 120 minut)

09:00-11:00 Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 120 minut) Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - 28 listopada - MATEMATYKA

09:00-10:40 Egzamin z matematyki (czas trwania: 100 minut)

09:00-10:40 Egzamin z matematyki (czas trwania: 100 minut) Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - 29 listopada - JĘZYK OBCY

09:00-10:30 Egzamin z języka obcego (czas trwania: 90 minut)

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2018/2019: trzy przedmioty

język polski - 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) - godz. 9:00

matematyka - 16 kwietnia 2019 (wtorek) - godz. 9:00

język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 (środa) - godz. 9:00

Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - jak wyglądał

przebieg egzaminu próbnego z Operonem w formie identycznej jak egzamin państwowy - arkusze egzaminacyjne wysyłane są do szkół w formie papierowej; egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie;

- arkusze egzaminacyjne wysyłane są do szkół w formie papierowej; egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie; plan powtórzeniowy dla klas - wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła otrzymuje plan powtórzeniowy dla uczniów, który wskazuje obszary do ich dalszej pracy; dla każdego ósmoklasisty nauczyciel otrzyma zestaw 12-16 zadań z trzech najsłabiej opanowanych przez danego ucznia obszarów umiejętności.

Egzamin ósmoklasisty z MATEMATYKI OPERON 2018. Co było na próbnym egzaminie?

Zadań było 21 i trzeba było je rozwiązać w 100 minut. - Zrobiłam wszystkie zadania. Problem był tylko z ostatnim, które dotyczyło graniastosłupów. Nie jestem pewna czy dobrze użyłam twierdzenia Pitagorasa – mówiła Zofia Szeliga z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 4 Inspiracja. Kilka dni temu brała udział w rejonowym Małopolskim Konkursie Matematycznym. - Konkurs był o wiele trudniejszy niż próbny egzamin. Ale tak w konkursie jak i podczas egzaminu na pewno trzeba uważnie czytać polecenia, bo najwięcej jest podchwytliwych zadań, które trzeba przeczytać dwa razy, żeby się upewnić, że czegoś się nie przeoczyło - dodała Zofia Szeliga.

Jej szkolni koledzy też przyznawali, że dobrze było się sprawdzić na próbnym egzaminie. - Trudne było zadanie dotyczące obliczenia procentów. Pozostałe zadania poszły mi w miarę dobrze – mówił Mateusz Sondej.

W matematyce trzeba zachować koncentrację, bo gdzieś zrobisz jeden błąd, to później całe zadanie jest źle zrobione. A jak nie znasz jednego sposobu na rozwiązanie zadania, to możesz próbować szukać innego

Na stronach CKE możecie zapoznać się z pokazowymi arkuszami egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty 2018 - ile trwa

język polski - 120 minut

matematyka - 100 minut

język obcy nowożytny - 90 minut

Przejdź do kolejnej strony i zobacz przykładowe pytania, które pojawiły się na egzaminie

Zadanie 2. (0–4)

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat gier planszowych. Na podstawie informacji

zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) odpowiadające jej zdanie

(A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

A. I can only play board games online.

B. I didn’t use to enjoy board games in the past.

C. I dislike playing board games with my family.

D. My classmates often play board games with me.

E. Playing board games is something I always do at the weekend.

Zadanie 5. (0–4)

Do każdej z opisanych sytuacji (5.1.–5.4.) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl jedną z liter: A,

B albo C.

5.1. Chcesz, żeby współpasażer ustąpił ci miejsca. Co powiesz?

A. Would you mind moving over?

B. Are there any free seats left?

C. Do I have to sit here?

5.2. Zgadzasz się ze zdaniem kolegi. Jak to wyrazisz?

A. It’s on the right.

B. I disagree.

C. Good point.

5.3. Twoja mama poczęstowała twoją koleżankę ciastem. Jak spytasz, czy jej smakowało?

A. What about eating this cake?

B. Did you enjoy the cake?

C. Have you tasted it?

5.4. Masz ochotę popływać w basenie. Jak zapytasz o pozwolenie?

A. Will you let me swim here?

B. Do I have to swim here?

C. Can you swim here?

Zadanie 11. (0–3)

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem

luk 11.1.–11.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.

Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. another B. different C. much D. needed E. others F. produce

BEES

If you work hard and have lots of things to do, people sometimes say that you’re “busy as

a bee”. That’s true because bees are one of the animal species which works the hardest. It

takes a lot of bees to get all that work done – up to 60,000 bees can live in one colony. And they

have 11.1. _____ tasks, too. Some care for the young bees and the queen, some guard the door,

11.2. _____ are construction workers. And, of course, there’s a big group of bees that has to

feed the whole colony. About 25 kilograms of honey are 11.3. _____ for the colony to survive

winter. That’s why one busy bee can visit even 2000 flowers a day.

Zadanie 13. (0–4)

Uzupełnij zdania 13.1.–13.4. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne

– dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana

jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.

Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyrazy już

podane.

13.1. I hope they’ll lose this game. We (be/much/good) __________________________________

than them.

13.2. Wow, Susie, you’re good! When (you/start) ______________________________________

playing tennis?

13.3. Remember that plastic and paper should (recycle) ___________________

____________________ by everybody in this flat.

13.4. Can you turn the volume down? I can’t (stand/listen) ___________________

____________________ that horrible music.

Egzamin ósmoklasisty 2019. Rozmowa z Marcinem Karpińskim, współautorem podręczników do matematyki GWO. Czy poziom egzaminu ósmoklasisty z matematyki będzie wysoki?