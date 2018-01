Egzamin zawodowy 2018 MODEL D. Uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników zdają egzamin zawodowy potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe. Jakie będą pytania? Czy egzamin zawodowy okaże się trudny, czy raczej uczniowie nie będą mieli z nim problemu. U nas po egzaminie znajdziecie arkusz oraz odpowiedzi z egzaminu zawodowego 2018.

Egzamin zawodowy 11.01.2018. Jakie będą pytania na egzaminie zawodowym w technikach i zawodówkach?

Egzamin zawodowy 2018. Ile punktów trzeba uzyskać aby zdać egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy 11.01.2018. Arkusz oraz Odpowiedzi

Egzamin zawodowy 2018: jakie będą pytania i zadania na egzaminie zawodowym?

Egzamin zawodowy 2018 [HARMONOGRAM]

10 stycznia 2018 - egzamin zawodowy praktyczny dla różnych zawodów. Potrwa on do 17 lutego dla kwalifikacji AU66

11 stycznia 2018 - egzamin zawodowy pisemny dla wszystkich kwalifikacji w modelu "d".

12 stycznia 2018 do 17 lutego 2018 - część pisemna w modelu "w", "wk" i "dk".



Egzamin zawodowy 2018 czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej (w formie testu) i części praktycznej (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym lub w formie pisemnej - w zależności od kwalifikacji).Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie - z etapu pisemnego - co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).Arkusze oraz odpowiedzi egzaminu zawodowego 2018 zostaną opublikowane na stronie Centralnej Komisji EgzaminacyjneW czwartek, 11 stycznia uczniowie szkół zawodowych i techników zmierzą się z teorią, czyli częścią pisemną. Przed nimi test składający się z około 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎jest prawidłowa. ‎Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 60 minut.