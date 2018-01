Egzamin zawodowy 2018 Odpowiedzi, Pytania. W piątek kolejny dzień zmagań z egzaminem zawodowym. Od 12 stycznia 2018 do 17 lutego 2018 uczniowie mierzą się z częścią pisemną egzaminu zawodowego w modelu "w", "wk" i "dk". Jakie pytania pojawią się na egzaminie? Gdzie znajdziecie odpowiedzi? Kiedy zostaną opublikowane wyniki z egzaminu zawodowego? Po egzaminach znajdziecie u nas klucz odpowiedzi.

Uczniowie szkół zawodowych i techników zmierzą się z teorią, czyli częścią pisemną. Test będzie się składał się z około 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎jest prawidłowa. Na rozwiązanie testu uczniowie będą mieli 60 minut. Egzamin zawodowy 2018 Odpowiedzi, zadania, arkusz, rozwiązania, pytania. Co było na egzaminie zawodowym 2018? Zobacz, jak Ci poszło.Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎ Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.Odpowiedzi z egzaminu zawodowego 2018 znajdziecie na stronie CKE:. Rozwiązania, jak tylko już je będziemy mieli, opublikujemy na naszej stronie internetowej.[g]12842257[/g]Egzamin zawodowy 2018 czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej (w formie testu) i części praktycznej (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym lub w formie pisemnej - w zależności od kwalifikacji).Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie - z etapu pisemnego - co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).Arkusze oraz odpowiedzi egzaminu zawodowego 2018 zostaną opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjn