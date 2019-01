Egzamin zawodowy 2019 - ARKUSZ CKE + KLUCZ ODPOWIEDZI z egzaminu zawodowego 10.01

Egzamin zawodowy 2019. Z czego składa się egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej (w formie testu) i części praktycznej (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym lub w formie pisemnej - w zależności od kwalifikacji).

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie - z etapu pisemnego - co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy 2019 - co zrobić, żeby zdać?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

z części pisemnej – co najmniej 50 proc. punktów (czyli minimum ‎‎20 punktów) oraz

z części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów

EGZAMIN ZAWODOWY 2019 - HARMONOGRAM

Egzamin zawodowy 2019, tak jak poprzednie, podzielony jest na sesję zimową i letnią. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej. Oto daty poszczególnych etapów:

Sesja 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019)

Część pisemna - 10.01.2019

Część praktyczna: MODEL d - 9.01.2019

Część praktyczna: MODEL w, wk i dk - od 11.01.2019 do 16.02.2019

Część pisemna - 18.06.2019

Część praktyczna: MODEL d - 17.06.2019

Część praktyczna: MODEL w, wk i dk - od 21.06.2019 do 4.07.2019

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji: Z.22, MS.20 oraz Z.23, MS.21 (technik pożarnictwa; 2019 Maj)

Egzamin zawodowy 2019: odpowiedzi, rozwiązania, arkusz

Odpowiedzi z egzaminu zawodowego 2019 znajdziecie na stronie CKE.

Egzamin zawodowy 10.01.2019. Arkusz oraz Odpowiedzi

Arkusze oraz odpowiedzi egzaminu zawodowego 2019 zostaną opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

