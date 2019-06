Egzamin zawodowy 2019 ARKUSZE CKE, czerwiec - ODPOWIEDZI. Co było na egzaminie zawodowym czerwiec 19 06

Egzaminy zawodowe pisali dziś również uczniowie Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.

- Ja pisałem egzamin E13 z zawodu technik informatyk. Było 40 pytań m.in. o protokoły przesyłu danych, o różne urządzenia, o to jak działają itd. Egzamin był raczej łatwy. Generalnie nie było rzeczy z którymi byśmy się nie zetknęli na zajęciach - mówi Jakub Dyrcz, uczeń klasy 3 w Zespole Szkół Łączności.

Ja z kolei pisałem egzamin E06, to egzamin kwalifikacyjny do zawodu elektronika. Pytania mnie generalnie nie zaskoczyły. Niektóre były proste np. o typy kabli. Było też kilka tzw. pytań pomiarowych. One były już bardziej skomplikowane. Ogólnie jednak myślę, że każdy sobie z tym egzaminem poradził, by osiągnąć 50 proc. Ala napisać go na 100 proc. nie było jednak łatwo - mówi Hubert Kolano z klasy 3 w Zespole Szkół Łączności.