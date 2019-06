Egzamin zawodowy 2019 CKE WYNIKI! Arkusze CKE + klucz odpowiedzi z egzaminu zawodowego 19.06.19

W ubiegłym roku przykładowo Maciej zdawał egzamin z kwalifikacji A36, czyli technik ekonomista. - Mówiąc szczerze egzamin nie był zbyt trudny. Zagadnienia, które się pojawiły, przerabialiśmy na lekcjach - powiedział nam uczeń. Nie miał problemów z obliczeniami, m.in. wskaźnika rentowności. Do zdobycia jest 40 punktów, by zdać egzamin, potrzeba 50 proc.

Wyniki egzaminu zawodowego 2019 będą dostępne w szkołach, w których egzamin się odbędzie a także online. Kiedy? Jak tylko poznamy dokładną datę, od razu was poinformujemy. Odbiorą je uczniowie w swoich szkołach, w których przystępowali do egzaminów. Godziny odbioru wyników egzaminu zawodowego będzie sprawdzić należy na stronie szkoły, ponieważ każda z nich indywidualnie ustala termin.

- W skali od jeden do dziesięciu poziom trudności oceniam na siedem - mówi uczeń. Również nie miał problemu z obliczeniami, np. wysokości podatku VAT. Z kolei na podstawie zdjęć i znaków trzeba było rozpoznać różne miejsca w Polsce, co Dariuszowi sprawiło już większość trudność. Jest jednak przekonany, że z egzaminem sobie poradził.

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie - z etapu pisemnego - co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy 2019 - co zrobić, żeby zdać?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

z części pisemnej – co najmniej 50 proc. punktów (czyli minimum ‎‎20 punktów) oraz

z części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów

EGZAMIN ZAWODOWY 2019 - HARMONOGRAM

Egzamin zawodowy 2019, tak jak poprzednie, podzielony jest na sesję zimową i letnią. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej. Oto daty poszczególnych etapów: