Egzamin zawodowy 2019 WYNIKI, odpowiedzi i arkusz CKE z czerwca. Klucz odpowiedzi z egzaminu zawodowego 19 06

Ja z kolei pisałem egzamin E06, to egzamin kwalifikacyjny do zawodu elektronika. Pytania mnie generalnie nie zaskoczyły. Niektóre były proste np. o typy kabli. Było też kilka tzw. pytań pomiarowych. One były już bardziej skomplikowane. Ogólnie jednak myśle, że każdy sobie z tym egzaminem poradził, by osiągnąć 50 proc. Ala napisać go na 100 proc. nie było jednak łatwo - mówi Hubert Kolano z klasy 3 w Zespole Szkół Łączności.

- Topologie sieciowe, media transmisyjne, adresacja IP itd. Takie kwestie się pojawiły na egzaminie E13. Niektóre pytania mogły sprawić trochę problemów, ale ogólnie nie był to bardzo trudny egzamin i nie martwimy się o wynik - mówili tuż po egzaminie uczniowie.