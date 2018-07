Ze względu na postęp technologiczny niektóre zawody znikną z rynku pracy. Dynamika rozwoju cywilizacyjnego wymaga zmian i edukacyjnych, i w podejściu do zarobkowania. Wiele z tradycyjnych zawodów, ciągle funkcjonujących, jest zagrożonych. Na szczęście pojawiają się nowe – z dużymi szansami na rozwój.

Monika Fedorczuk: „Model, że pracownik przychodził do przedsiębiorstwa zaraz po szkole i pracował w nim aż do emerytury, odszedł do przeszłości w Polsce już w latach 90. Czasy się zmieniły. Nie pracujemy już przez całe życie w jednej firmie czy w jednym zawodzie. Niektórzy zaczynają pracę w korporacji, później zostają freelancerami, potem przechodzą do małego przedsiębiorstwa albo pracują np. w fundacji” - zaznaczyła.

Monika Fedorczuk: „Dzięki zmianie miejsca pracy i zajęcia mamy możliwość zdobywania dużo większych doświadczeń, mamy możliwość rozwijania się. Kiedyś, jeśli ktoś zaczynał jako szewc, inżynier, nauczyciel, to pracował w tym zawodzie do końca życia. My często zmieniamy pracę, dzięki czemu nawet, jeśli popełnimy błędy przy wyborze zawodu, to jesteśmy na niego skazani na wiele lat.”

Jakie zawody na pewno pozostaną na rynku pracy?

Monika Fedorczuk: „Na rynku pozostaną zawody związane z rozwijaniem kompetencji osobistych, np. doradcy, psychologowie, trenerzy. Hydraulik i elektryk też zapewne pozostaną na rynku, ponieważ te czynności są trudno zastępowalne przez maszyny. W ostatnim czasie można zaobserwować, że renesans przeżywają zawody rzemieślnicze. Obecnie pożądane jest posiadać szytą na miarę sukienkę czy też torebkę od kaletnika.”

Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service dla PAP: „Twórca aplikacji, menadżer social media czy analityk Big Data to zawody, które jeszcze w 2006 roku nie istniały, a teraz jest na nie duże zapotrzebowanie. Nowych profesji będzie przybywało. W 2017 roku na World Economic Forum oszacowano, że 65 proc. dzieci w wieku szkolnym będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie powstały.”

Krzysztof Inglot: „Są jednak pewne wyjątki. Istnieje tylko 2 proc. szansy, że stanowiska takie jak dyrektor artystyczny, producent, reżyser, fotograf czy projektant mody zostaną zautomatyzowane. Jeszcze mniejsza szansa jest na to, że roboty wykonają zadania kuratora wystawy. Spokojnie mogą czuć się również marketingowcy, których praca w dużej mierze opiera się na kreatywnym myśleniu.”



