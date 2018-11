Elektroniczne zwolnienia lekarskie zamiast papierowych

– Termin wprowadzenia obowiązkowych elektronicznych zwolnień lekarskich nieuchronnie się zbliża. I nie ma odwrotu z tej drogi – zapowiedziała w Krakowie Elżbieta Rafa­lska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, która pod Wawelem spotkała się z lekarzami i pracodawcami, przybliżając im zasady zaplanowanej rewolucji w systemie zaświadczeń o chorobie.

Wirtualne druki zastąpią całkowicie tradycyjne L4 już za dwa tygodnie. Od 1 grudnia lekarze orzekający, że chory pracownik musi czasowo odpocząć od pracy, będą mogli wystawić mu potrzebny dokument tylko za pomocą specjalnego komputerowego systemu. E-zwolnienie za pośrednictwem internetu od razu dotrze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od ręki otrzyma je także pracodawca, a pacjent z bólem brzucha czy gorączką nie będzie musiał już osobiście dostarczać L4 swojemu szefowi.

Papierowe druki mają być używane wyłącznie w przypadku, kiedy zawiedzie łącze internetowe albo pojawią się problemy z podpisaniem wirtualnego zaświadczenia. W takiej sytuacji lekarz wystawi L4 na formularzu wydrukowanym z systemu ZUS, a następnie jego obowiązkiem będzie wprowadzenie danych do programu.

System do obsługi e-zwolnień został uruchomiony na początku 2016 r. Do tej pory to do lekarzy należała jednak decyzja, czy do wypisania zaświadczenia wykorzystać komputer czy papier. Bez przymusu z tradycyjnych druków zrezygnowało zaś niewielu medyków. Przez trzy lata w całej Polsce wystawiono tylko 7,5 mln wirtualnych dokumentów. Ich liczba w ostatnich miesiącach wprawdzie dynamicznie rośnie, nadal jednak blisko co drugie zwolnienie lekarskie ma papierową formę. W październiku w Małopolsce e-zwolnienia stanowiły 46,9 proc. wszystkich zaświadczeń, w pierwszych dniach listopada ich odsetek wzrósł do 53 proc.

– Z naszych spotkań z lekarzami wynika, że spora część z nich chociaż ma już odpowiednie uprawnienia, czeka z rozpoczęciem wystawiania e-zwolnień na ten moment, kiedy staną się one obligatoryjne – mówi Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Statystyki ZUS pokazują, że profil niezbędny do wypisywania zaświadczeń przy pomocy komputerowego systemu założyło dotychczas blisko 110 tys. ze 145 tys. lekarzy uprawnionych do decydowania o „chorobowym”. Obowiązek korzystania z wirtualnych druków nadal budzi jednak protesty. O kolejne przesunięcie terminu elektronicznej rewolucji apelowali m.in. przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Porozumienia Zielonogórskiego – organizacji zrzeszających lekarzy rodzinnych. Ich zdaniem z papierowych dokumentów nie uda się całkowicie zrezygnować już od grudnia, bo duża część przychodni nadal nie ma potrzebnych komputerów czy stabilnych łączy internetowych.

W ocenie minister Rafal­skiej medycy dostali jednak odpowiednio dużo czasu, by na wdrożenie e-zwolnień zdążyć się przygotować i kolejne odsuwanie godziny zero nie wchodzi w grę.

Białemu personelowi wprowadzenie reformy ułatwić mają asystenci medyczni, którzy od niedawna mogą już wyręczyć lekarzy w technicznych czynnościach związanych z obsługą komputerowego systemu do L4. Pomóc ma również wsparcie finansowe. Na informatyzację lecznic w całym kraju rząd zdecydował się przeznaczyć 50 mln zł. Blisko 4 mln z tej kwoty trafiły do małopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowe pieniądze zostaną przekazane zainteresowanym placówkom podstawowej opieki zdrowotnej na zakup komputerów czy szkolenia pracowników. Każda regionalna przychodnia ma szansę na zwrot maksymalnie 65 proc. wydatków na informatyzację, a kwota dofinansowania wyniesie maksymalnie 3,5 tys. zł na jednego lekarza POZ.

