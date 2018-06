Trwają Eliminacje do Pol'and'Rock Festivalu 2018, czyli dawnego Przystanku Woodstock. Ostatni półfinałowy koncert już 9 czerwca w klubie Stary Maneż w Gdańsku. Gwiazdą będzie ARMIA. Sprawdź, kto jeszcze zagra podczas Eliminacji do Pol'and'Rock Festival 2018.

Za nami już półfinały we Wrocławiu i Poznaniu. W najbliższą sobotę zespoły powalczą natomiast w Gdańsku o grę na dużej cenie Pol'and'Rock Festivalu w Kostrzynie nad Odrą. Gościem imprezy w klubie Stary Maneż będzie zespół THE SIXPOUNDER, a gwiazdą Armia. Na koncercie wystąpi 9 zespołów wyłonionych w pierwszym etapie Eliminacji. Przed publicznością i jurorami zagrają: Poligon nr 4, Glasspop, RusT, Agata Karczewska, Carrion, Premiera, Pull The Wire, Snowman, Łysa Góra.Pol’and’Rock Festival to jeden z największych na świecie festiwali rockowych. Od kilku lat organizatorzy stwarzają młodym zespołom okazję, aby zawalczyć o występ na imprezie w Kostrzynie nad Odrą.Eliminacje składają się z dwóch części. Pierwsza jest oparta na przesłuchaniach płyt. Po wybraniu najlepszych zespołów odbywa się seria klubowych koncertów, a ich celem jest wyłonienie artystów, którzy zagrają na scenach festiwalu. O tym, kto zagra w półfinałach, a następnie na Pol’and’Rocku, decyduje jury z Jurkiem Owsiakiem na czele.- Eliminacje są dla nas ważnym wydarzeniem, ponieważ to właśnie na nich poznajemy świetne zespoły z Polski i ze świata, o których inaczej byśmy nie usłyszeli - mówi Jurek Owsiak. - Podczas koncertów Eliminacji obserwujemy, czy zespół potrafi porwać woodstockową publiczność, czy potrafi rozkręcić wszystkich do zabawy. Z satysfakcją obserwujemy zespoły, które po starcie w Eliminacjach w minionych latach wypłynęły na szerokie wody i obecnie są uznawanymi i popularnymi gwiazdami! - dodaje.Podczas Eliminacji, po przesłuchaniu kilkuset zgłoszeń, jurorzy postanowili wyróżnić 30 zespołów, które wystąpią w półfinałach we Wrocławiu (21.04, klub A2), Poznaniu (19.05, CK Zamek) i Gdańsku (9.06, Stary Maneż). Zagrają: The Djangos, Carrion, Hope, Poligon nr. 4, Czaqu, Opus Magnum, The Fruitcakes, Maja i Dandysi, Pull The Wire, Agata Karczewska, St. James Hotel, Leski, Two Timer, Robert Cichy, Glasspop, Premiera, Dreamheart, Horrorscope, Łydka Grubasa, Łysa Góra, Dollz, OHO!KOKO, Rust, NeuOberschlesien, Tune, MetKa, Neshorn, Manchiz, Snowman oraz Dream Atlas. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Finał Eliminacji do Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się 30 czerwca w Warszawie.KLUB A2GOŚĆ: CHORZYGWIAZDA: NOCNY KOCHANEKCK ZAMEKGOŚĆ: OFFENSYWAGWIAZDA: DECAPITATEDSTARY MANEŻGOŚĆ: THE SIXPOUNDERGWIAZDA: ARMIAKLUB PROGRESJAGOŚĆ: VENFLONGWIAZDA: NIESPODZIANKA