W sobotę, 19 maja, w poznańskim Centrum Kultury "Zamek", zakończył się drugi półfinał Eliminacji do 24. Pol'and'Rock Festivalu! W muzycznych zmaganiach wzięło udział 9 zespołów z całej Polski. Kto wygrał?

Eliminacje do Pol'and'Rock Festival 2018. Ruszają koncerty. Kto zagra?

Decyzją jurorów: zespół Two Timer otrzymał zaproszenie na Scenę Lecha, Łydka Grubasa zagra w Kostrzynie nad Odrą na Małej Scenie, a grupy Opus Magnum, Neuoberschlesien i OHO!KOKO - przechodzą do Finału Eliminacji i 30 czerwca w Warszawie powalczą o zaproszenie na sceny Najpiękniejszego Festiwalu Świata.Kolejne półfinały Eliminacji odbędą się: 31 maja w klubie Lucerna w Pradze i 9 czerwca w klubie Stary Maneż w Gdańsku.czyli dawny Przystanek Woodstock rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 4 sierpnia. Na czterech scenach wystąpią tam artyści z kraju i ze świata.