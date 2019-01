Emerytury 2019. Waloryzacja. TABELA: netto (wyliczenia bez podatku) i brutto. O ile wzrosną renty i emerytury? [Podwyżki, 13-09-2018]

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur zawarty jest we wstępnym projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok. Na jego podstawie można wyliczyć, jaką podwyżkę w przyszłym roku dostaną emeryci i renciści. Podwyżka będzie procentowa - kto ma wyższą emeryturę lub rentę, dla tego waloryzacja będzie korzystniejsza.

▶Wyliczenia świadczeń po waloryzacji w 2019 znajdziecie w TEJ GALERII ◀

➤ Zobacz również:

➤ KIEDY ZMIENIAMY CZAS NA ZIMOWY W 2018 r. Czy trzeba przestawiać czas?

Emerytury 2019. Waloryzacja

Waloryzacja rent i emerytur zostanie przeprowadzona jak zawsze w marcu. Ministerstwo Finansów wyznaczyło wskaźnik waloryzacji na poziomie 3,26 proc. O tyle właśnie (brutto) wzrosną renty i emerytury. Co o takiej podwyżce sądzą zainteresowane osoby?

Waloryzacja rent i emerytur w 2019 roku. Opinie

"Emerytura powinna być wypłacana bez potrącenia podatku!!!!!" - czytamy w jednym z komentarzy. "Powinni zdjąć podatki z najniższych emerytur, bo aż żal patrzeć na tych niepełnosprawnych starszych ludzi. Przecież oni pracowali, tylko po prostu mało zarabiali" - pisze ktoś inny. "Podwyżka emerytur nie rekompensuje podwyżki cen" - to jeszcze jeden komentarz.

Jaka waloryzacja rent i emerytur 2019 roku? O ile wzrosną świadczenia?

Emerytury 2019 - wyliczenia, tabela - z podatkiem, bez podatku

Zgodnie z zaproponowanym wskaźnikiem waloryzacji najniższa emerytura (jak również renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna) wzrośnie o około 33 złote [obecnie to 1029,80 zł (brutto), kwota urośnie do 1063,37 zł - czyli o 33 złote i 57 groszy]. Netto opisywane świadczenia wzrosną więc z 878,12 zł do 904,67 zł (o 26,55 zł).

▶Zobacz wyliczenia w galerii poniżej. Sprawdzisz tutaj o ile wzrośnie najniższa emerytura i renta, średnia renta, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Policzyliśmy również podwyżkę dla przykładowych emerytur.