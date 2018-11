Ennio Morricone zagra koncert w Krakowie [patronat NaM]

Kompozytor przyjeżdża do Polski, by wspólnie z fanami świętować swoje dziewięćdziesiąte urodziny. Zdobywca Oscara, twórca muzyki do ponad 500 filmów (m.in. „Dawno temu w Ameryce”, „Cinema Paradiso”, „Misji”, „Konesera” czy „Frantica”), autor niezapomnianych melodii i motywów wystąpi w towarzystwie Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, chóru i wybitnych solistów.

Wieczór z włoskim kompozytorem i dyrygentem to unikalne doświadczenie, podczas którego maestro hipnotyzuje publiczność dyrygując jej emocjami niczym ogromną orkiestrą.

Koncert Ennio Morricone w Krakowie [bilety]

Bilety w cenie od 179 zł są dostępne za pośrednictwem stron www.eventim.pl oraz www.e-bilet.pl.