Z powodu wirusa grypy w naszym województwie zmarły już trzy osoby.

Jak informuje Jacek Żak z małopolskiego sanepidu, śmiertelne ofiary grypy to 31-letni bezdomny oraz dwie starsze osoby w wieku 74 i 82 lat. Wszyscy przebywali pod opieką krakowskich szpitali.Od początku sezonu grypowego do lekarzy w naszym regionie zgłosiło się już ponad 328 tys. pacjentów. Liczba zachorowań gwałtownie wzrosła pod koniec stycznia. Tylko w drugim tygodniu lutego wirus zaatakował ponad 37 tys. Małopolan, a 174 osoby wymagały pomocy na oddziałach szpitalnych.Jak podkreślają lekarze, tegoroczny wirus grypy jest wyjątkowo agresywny i częściej prowadzi do niebezpiecznych dla zdrowia powikłań np. zapalenia mięśnia sercowego. Najlepszą ochroną przed jego atakiem są szczepienia. Z takiej formy profilaktyki powinny skorzystać nie tylko osoby szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia powikłań, np. seniorzy, kobiety w ciąży czy dzieci, ale także takie, które ze względu na charakter swojej pracy mogą stać się źródłem wirusa i zarażać innych.

