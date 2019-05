Eurowybory 2019. Marek Bankowicz: Niespodzianki są, ale nie gigantyczne [KOMENTARZ]

Panie Profesorze, znamy pierwsze sondażowe wyniki eurowyborów. I mamy chyba niespodziankę? Prowadzi PiS z wynikiem ponad 42 proc, czego nie wszyscy się spodziewali.

- Pewnego rodzaju niespodzianki są, ale nie gigantyczne. Zwycięstwo PiS jest znacznie większe, niż prognozowały sondaże. Kluczowe jest to, że PiS przekroczył poziom 40 proc. głosów. To w perspektywie jesiennych wyborów samorządowych daje tej partii prawo do myślenia o samodzielnym rządzeniu w Polsce w kolejnej kadencji. Trzeba jednak pamiętać, że do Brukseli wyjedzie wielu ważnych polityków PiS, w tym ministrowie. To ewenement na tle krajów zachodnich, gdzie funkcje rządowe uważa się za politycznie istotniejsze niż zasiadanie w europarlamencie.

Gdzie upatruje Pan przyczyn porażki Koalicji Obywatelskiej?

- Wśród partii opozycyjnych, głównie Platformy Obywatelskiej, panowało przekonanie, że jeśli wszyscy zjednoczą się przeciwko PiS, to to gwarantuje sukces. Najwyraźniej tak nie jest. Programowo opozycja była słaba. Głównie reagowała na to co robi PiS, strasząc m.in., że nowe programy socjalne zrujnują polski budżet. Z kolei właśnie partia Jarosława Kaczyńskiego według mnie wiele zyskała właśnie na wspomnianych programach socjalnych.

Czyli "trzynastej emeryturze" i "500 plus na pierwsze dziecko"?

- Tak. Ale czynników było dużo więcej. Myślę, że ważna była też krytyczna postawa tego ugrupowania wobec przyjmowania imigrantów. Dla wielu Polaków to wciąż kluczowa sprawa.