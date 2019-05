Europosłowie kończący obecną kadencje opublikowali swoje najnowsze oświadczenia majątkowe. Pokazują one, że na pracy w Parlamencie Europejskim można się wzbogacić. Wprawdzie europosłom z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego daleko do rekordzistów – Karola Karskiego z PiS (7,2 mln zł oszczędności) i Danuty Huebner (5,2 mln zł), ale też udało im się zgromadzić przez ostatnie pięć lat kilkaset tysięcy, a nawet ponad milion złotych. Nic dziwnego, bo roczna pensja brutto europosła to ponad 100 tys. euro. Zobacz, ile zaoszczędzili posłowie z naszego okręgu.