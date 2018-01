Ewa Wachowicz, producentka telewizyjna m.in. programu “Ewa gotuje”, który od dziesięciu lat emitowany jest na antenie Telewizji Polsat, autorka książek kulinarnych i jurorka programu "TOP CHEF", otworzyła w Krakowie restaurację w kultowym lokalu Zalipianki! W samym centrum miasta serwować będzie kuchnię małopolską i krakowską z nowoczesnym twistem. Zobaczcie, co znajdziecie w środku.

Ewa Wachowicz długo szukała odpowiedniego miejsca dla swojej restauracji. Znalazła je przy samym Rynku Głównym w Krakowie, na rogu ulicy Szewskiej i Plant. W legendarnym lokalu “U Zalipianek”, gdzie spotykali się kiedyś studenci, pary wyznawały sobie miłość i się zaręczały…– Od dawna marzyłam o własnej restauracji, jeszcze zanim zaczęłam nagrywać program „Ewa gotuje“ – mówi Ewa Wachowicz. – Teraz to marzenie się spełnia i w samym sercu Krakowa będę serwować kuchnię polską, małopolską i krakowską we współczesnym wydaniu.W restauracji Zalipianki Ewa Wachowicz, która wraz z tarasem pomieści ponad 100 gości, do godz. 13.00 będzie można zjeść śniadania z wypiekanymi na miejscu podpłomykami, wytwarzanymi w restauracji lub dostarczanymi przez lokalnych wytwórców wędlinami, pasztetami oraz przetworami. W menu znajdą się też m.in. śledź w trzech smakach, sałata z szyjkami rakowymi z sosem z nasturcji, zalewajka na wędzonce z kurkami i jajkiem przepiórczym, rosół z domowej kaczki i kury, słynna maczanka po krakowsku z podpłomykiem, tradycyjny kotlet schabowy z kością, udko kacze z pieca, ale też kluski leniwe z sosem grzybowym i oscypkiem lub na słodko z palonym masłem i szałwią.– Naturalnie nie zabraknie też moich ulubionych słodkości – dodaje Ewa Wachowicz. – Na deser będzie można zjeść u mnie między innymi sernik krakowski z wiśniami, szarlotkę na rubinoli z lodami waniliowymi czy bezę Meringue z konfiturą z owoców leśnych i bita śmietaną. Do karty dodałam też przepyszne koktajle mleczne.Piękne wnętrze restauracji, to efekt pracy wyjątkowych artystów – plastyka Roberta Piątka oraz Sebastiana Gomułki i Andrzeja Górnisiewicza, autorów wielu filmowych scenografii i dekoracji wnętrz m.in. w filmie „Wołyń.– W każdej z sal są elementy Zalipia, które można zobaczyć w nowej aranżacji na Młodą Polskę i Wyspiańskiego. Niektóre stare malunki ze ścian udało się nam odzyskać - były pod siedmioma warstwami farby – podkreśla Ewa Wachowicz. – Pomysł pojawił się, gdy niedawno zostałam zaproszona do narodowego czytania „Wesela“ jako Panna Młoda. Ubrałam strój krakowski, który miałam od czasów wyborów Miss Świata, założyłam koronę, którą nosiła Panna Młoda sto lat temu i ktoś mi wtedy powiedział: „Ewa, ty jesteś taka krakowska w tej koronie”. Stwierdziłam, że to jest właśnie to!Ewa Wachowicz otworzyła restaurację w sobotę, bez pompy i oficjalnych uroczystości. Pierwsi goście stwierdzili, że w Zalipianki Ewa Wachowicz jest “mega smacznie”!