Oszuści kuszą kuponami na tanie loty podszywając się pod znaną linię lotniczą Ryanair - podał radiozet.pl.

Fałszywe faktury linii WizzAir na skrzynkach internautów!

Jak podał portal w ten sposób oszuści chcą zdobyć dostęp do danych osobowych internautów. Ryanair podjął już pewne kroki prawne w tej sprawie.Portal news.ciekaweporady.pl zachęca internautów do skorzystania z promocji. Na skrzynki pocztowe internautów są wysyłane maile, które zachęcają do odbioru kuponu na loty z Ryanair. Jak podaje radiozet.pl wartość takiego kuponu to 1500 złotych na lot znaną linią lotniczą.Aby dostać dostęp do kuponu trzeba wypełnić ankietę. Właśnie w ten sposób oszuści chcieli wyłudzić dane od internautów. Na stronie news.ciekaweporady.pl zaznaczono, że promocja miała trwać jedynie trzy dni.Jak podał radiozet.pl prawdopodobnie ustalono, że firma, która wysyła wiadomości jest zarejestrowana we Włoszech. Przewoźnik Ryanair apeluje aby nie odpowiadać na takie maile. Utrata ważnych danych osobowych może skutkować poważnymi konsekwencjami.Portal cert.orange.pl ostrzega przed kolejnym atakiem oszustów, którzy tym razem podszywają się pod linię lotniczą WizzAir. Jak podał portal na skrzynki internautów mogły trafić wiadomości o nazwie “Faktura elektroniczna za rezerwację WizzAir”. W e-mailu załączona jest fałszywa faktura. Otwierając załącznik i pobierając go można zainstalować na swoim urządzeniu wirusa o nazwie Vortex. Jak podał o2.pl jest to złośliwe oprogramowanie szyfrujące dysk i żądające okupu.