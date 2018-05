Akcja powieści sensacyjnej Wojtka Miłoszewskiego rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Polska przegrała wojnę z Rosją i rozpoczyna się powszechna rusyfikacja... Brzmi przerażająco? Trochę tak, chociaż mamy świadomość, że to tylko political fiction. Każdemu chyba jednak taka niepokojąca myśl o wojnie przeszła kiedyś przez głowę.

„Farba” (tytuł pochodzi od nazwy organizacji niepodległościowej, która w książce konspiruje przeciwko Rosjanom) jest kontynuacją „Inwazji”, głośnego debiutu Wojtka Miłoszewskiego, brata słynnego autora kryminałów. Tym razem pisarz znów nam przypomina, że historia, niestety, lubi się powtarzać.W „Farbie” Władimir Putin obwołał się carem i ma zamiar wskrzesić dawne imperium. Polska znów znalazła się pod rosyjskim butem, kraj został zrujnowany, nawet Pałac Kultury legł w gruzach, pociągając za sobą słynny wieżowiec przy Złotej 44. Katowice i Warszawa, gdzie m.in. rozgrywa się akcja powieści, wyglądają jak pobojowisko. Kwitnie przestępczość, za naruszenie godziny policyjnej można pójść do „paki”, szkoły są rusyfikowane, internet i telewizja kontrolowane przez Rosjan, a więzienia i łagry pękają w szwach.Do tego wielu Polaków wywieziono w głąb Rosji, a USA, Niemcy, Francja i Wielka Brytania nie za bardzo przejmują się naszym losem. Bo przecież sami sobie na to zasłużyliśmy, prowokując Putina i dystansując się od Unii Europejskiej. Nasi dawni sojusznicy nie mają też zamiaru przyjmować uchodźców z Polski, bo ci są im „zbyt obcy kulturowo” (czy z czymś wam się to nie kojarzy?)Miłoszewski opisuje w swojej powieści kilka równoległych wątków. Mamy tu zarówno dobrych, jak i złych Polaków, dobrych i bezwzględnych Rosjan. Grupa żołnierzy ucieka z obozu jenieckiego, a Rosjanie ruszają za nimi w pościg. Major Gawriłow, wyjątkowo odrażający typ, seksoholik i narkoman, chce dochrapać się lepszej posady, nawet kosztem swoich rodaków. To on wpada na pomysł, żeby w szeregach „Farby” umieścić szpiega, Polaka, który nie ma żadnych skrupułów. Zależy mu tylko na zemście i zabiciu swojej zachłannej na pieniądze siostry. Ten wątek wiąże się z postacią Michała, nauczyciela historii, który samotnie wychowuje syna, bo jego żona i córka zostały wywiezione w głąb Rosji. Czy uda im się przetrwać? I czy "Farba" wygra w nierównej walce z wrogiem?Jak w każdej, dobrej powieści sensacyjnej, nie brakuje tu spektakularnych strzelanin, pościgów i zaskakujących zwrotów akcji. Czasem miałam wrażenie, jakbym przeglądała karty komiksu, a jego autor - niczym mały chłopiec - świetnie się bawił, wymyślając kolejne przygody swoich bohaterów (nawet takich jak Donald Trump). „Mocne jak spirytus z red bullem” - napisał o „Farbie” reżyser Patryk Vega. Ja bym dodała, że wciągające. I nie obejdzie się bez kaca.