Fast food na diecie? Czemu nie! Te dania nie zaszkodzą twojej sylwetce!

Fast food na diecie jest zakazany! Tak myślisz? Jeśli z bólem serca omijasz KFC czy McDonald's, zagryzając marchewkę i wmawiając sobie, że to hamburger, zaś spotkań na kawie unikasz jak ognia ze strachu przed kaloriami z latte i ciasta, mamy dobrą wiadomość! W menu każdej kawiarni i każdej restauracji z fast foodem można znaleźć pozycje, które nie zaszkodzą diecie. Zbilansowana dieta, w której znajdzie się miejsce także dla rzeczy uważanych za niezdrowe to o wiele lepsze rozwiązanie niż kategoryczne odmawianie sobie wszystkiego, co nam smakuje, tylko dlatego, że nie jest zdrowe. Kluczem jest umiar - stołując się w fast foodzie raz na jakiś czas na pewno nie zaprzepaścimy diety. Jeśli liczysz kalorie, zobacz, co będzie najlepszym wyborem w najpopularniejszych restauracjach!