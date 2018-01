Ferie w 2018. W tym roku ferie najszybciej rozpoczną się w woj. dolnośląskim, mazowieckim, opolskim oraz zachodniopomorskim. Ostatnie w kolejce są m.in. Wielkopolska oraz Małopolska. Kiedy dokładnie wypadają ferie zimowe w Małopolsce? Sprawdź kalendarz ferii zimowych 2018.

Ferie zimowe 2018. Kiedy wypadają ferie zimowe w 2018 roku?

Ferie zimowe 2018: góry, narty i snowboard

Kalendarz ferii zimowych 2018. Kiedy wypadają ferie zimowe w 2017 roku? TERMINARZ

Ferie 2018: 15 stycznia - 28 stycznia

dolnośląskie

mazowieckie

opolskie

zachodniopomorskie

Ferie 2018: 22 stycznia - 4 lutego

podlaskie

warmińsko-mazurskie

Ferie 2018: 29 stycznia - 11 lutego

lubelskie

łódzkie

podkarpackie

pomorskie

śląskie

Ferie 2018: 12 lutego - 25 lutego

kujawsko-pomorskie

lubuskie

małopolskie

świętokrzyskie

wielkopolskie

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

Za kilka dni rozpocznie się pierwsza tura ferii zimowych. Jako pierwsi (15-28 stycznia) ferie zimowe rozpoczną uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego. Następnie w kolejce (22 stycznia - 4 lutego) są uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 29 stycznia ferie rozpoczną woj.: pomorskie, łódzkie, śląskie, lubelskie oraz podkarpackie. Ostatnie w kolejce są Wielkopolska, Małopolska, woj. świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie oraz lubuskie (12 lutego - 25 lutego).Jedną z ulubionych destynacji Polaków są góry, gdzie można szaleć na nartach i snowboardzie. Na co jednak należy uważać, aby móc bawić się bezpiecznie?- Polacy naprawdę bardzo fajnie potrafią zachowywać się na stoku. Problemem jest tylko to, że tych stoków narciarskich, z powodu małych opadów śniegu, jest niewiele. Przez to kumulacja osób, która spotyka się na stokach jest zbyt wielka. Z tego powodu robi się tłoczno, a to powoduje różne nieprzyjemne kolizje lub wypadki. Tutaj rzeczywiście przydaje się ten dekalog FIS narciarza i snowboardzisty, to taki kurs prawa jazdy - podpowiada Jagna Marczułajtis, wielokrotna mistrzyni Polski w snowboardzie.W tym roku ferie rozkładają się na dwa miesiące: styczeń i luty. Sprawdź kalendarz ferii zimowych w poszczególnych województwach.[Lekarz med. Michał Kłosiński] - Zazwyczaj jest tak, że przez większość roku siedzimy za biurkiem, a potem wyjeżdżamy na kilka dni w góry starając się nadrobić czas, jeżdżąc od rana do wieczora. A tak nie powinno być. Do sezonu narciarskiego musimy przygotowywać się przez cały rok - na siłowni, przez uprawianie różnych sportów, ogólne dbanie o kondycję. A na kilka tygodni przez wyjazdem trzeba zwrócić szczególną uwagę na wzmocnienie mięśni nóg.Przed samym wyjściem na stok trzeba się też dobrze rozgrzać.Tak, oczywiście. Ale ma to na pewno mniejsze znaczenie niż to wcześniejsze, całoroczne przygotowanie.Większość urazów to drobne skręcenia, naciągnięcia, naderwania więzadeł, niewielkie rozerwania torebki stawowej. Takie urazy leczymy zachowawczo, wystarczy okład z lodu, stabilizator, odciążenie kończyny na jakiś czas i krótka rehabilitacja. Po jakimś czasie wraca się do normalnego trybu życia. Cięższe urazy to urazy więzadłowe - najczęściej uszkodzeniu ulega więzadło poboczne przyśrodkowe. Ale je też leczymy zachowawczo - stabilizator i rehabilitacja w większości przypadków wystarczą. Niestety, takie leczenie na ogół nie pomoże przy kontuzjach więzadeł krzyżowych. Tutaj konieczna jest już operacja rekonstrukcyjna. Zdarzają się też przypadki ekstremalne, takie jak zwichnięcia stawu kolanowego, które są ciężkimi urazami. W ich trakcie dochodzi do całkowitej utraty kontaktu pomiędzy powierzchniami stawowymi. Przez to uszkodzeniu ulega zwykle więcej niż jedno więzadło. To na szczęście są rzadkie przypadki, ale mogą skończyć się tragicznie - nawet utartą kończyny wskutek uszkodzenia tętnicy podkolanowej.Po pierwsze - dobrze przygotować się do sezonu narciarskiego. Wiele osób uważa, że stabilizatory zakładane profilaktycznie zapewnią kolanom bezpieczeństwo. Owszem, dają komfort psychiczny, ale sądzę, że przeceniamy ich rolę. Nic bowiem nie zastąpi nam zdrowego rozsądku. Zdarza się tak, że kilka sekund nieuwagi i brawury skutkuje wielomiesięcznymi konsekwencjami.