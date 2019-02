Fest Festival 2019 w Chorzowie. Wu-Tang Clan i inne gwiazdy [bilety]

Fest Festival 2019 w Chorzowie. Kto zagra? Znamy już pierwszych artystów, którzy zagrają na Fest Festival 2019. Są to: Wu-Tang Clan , Little Dragon, Lost Frequencies oraz Vitalic pres. Dima (LIVE).

Na festiwalowej mapie Polski powstał właśnie nowy, obowiązkowy punkt dla wszystkich fanów muzycznego szaleństwa. Fest Festival, bo tak nazywa się wydarzenie, to pozycja dla każdego, kto kocha dobrą zabawę muzykę na najwyższym poziomie i bezkompromisowe podejście do życia - podkreślają organizatorzy.

Little Dragon z kolei to szwedzki zespół z gatunku muzyki elektronicznej i synth pop, który do Polski wróci z nowym materiałem. Kolejnym ogłoszonym artystą jest Lost Frequencies , a za tym pseudonimem kryje się belgijski producent, który ma koncie takie hity, jak “Reality” czy “Are You with Me”. Artysta szybko zyskał uznanie i miał okazję wystąpić na największych festiwalach na świecie, takich jak Coachella czy Lollapalooza.

Ostatnim, który dołącza do line-upu jest Vitalic pres. Dima (LIVE) , czyli ikona francuskiego electro, który na festiwalu pojawi się ze swoim live act’em. Każdy z powyższych artystów to mocny dowód na to, że program muzyczny będzie charakteryzować różnorodność, a to dopiero niewielka część ogłoszonego line-upu.

Fest Festival 2019 w Chorzowie. Nie tylko koncerty

W Parku Śląskim, czyli jednym z największych miejskich parków w Europie, powstanie specjalna infrastruktura festiwalowa. Na tym ogromnym, zielonym terenie każdy z festiwalowiczów z pewnością znajdzie miejsce dla siebie. Obok muzycznych scen staną przestrzenie artystyczno-warsztatowe, pojawią się atrakcje sportowe, a także aktywności związane z teatrem czy sztukami wizualnymi. Podczas Fest Festivalu obecni będą przedstawiciele agencji pozarządowych oraz ważnych projektów społecznych, a do tego - na miejscu powstanie ogromne pole namiotowe wraz ze wszystkimi najważniejszymi udogodnieniami.

- Chcemy pokazać, że festiwal muzyczny to więcej niż sceny i artyści. To czas, kiedy przenosimy się do innego świata i uciekamy od naszych codziennych zajęć, żeby cieszyć się chwilą i przebywaniem z fantastycznymi ludźmi - mówią organizatorzy imprezy.

Fest Festival 2019 w Chorzowie [bilety]

Dwudniowe karnety dostępne są już w pierwszej puli “early bird” (dostępnej tylko do 15.03.2019) już od 229 złotych, zaś bilety jednodniowe od 129 złotych. Do karnetów można dobrać opcję z campingiem, która kosztuje 100 złotych.

Bilety dostępne w sprzedaży na www.festfestival.pl oraz w bileteriach Empik - bilety, Going, ebilet.pl, Eventim.pl oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży empik, Saturn Polska i MediaMarkt Polska.

Fest Festival w Chorzowie. Zobacz zapowiedź