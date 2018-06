Igrzyska Ognia i Stali, świat słowiańskich bóstw oraz gry - na terenie zabytkowej Twierdzy Modlin po raz drugi odbędzie się Festiwal Fantastyki Cytadela. Impreza rozpocznie się 15 czerwca w Nowym Dworze Mazowieckim i potrwa trzy dni.

Festiwal Fantastyki Cytadela 2018

Wszystkie atrakcje będą się odbywały na dziedzińcu fortyfikacji oraz w części budynku twierdzy. W programie znajdziecie m. in. blok: literacki, filmowy, serialowy, popularno - naukowy, komiksowy, warsztatowy i pokazowy. Nie zabraknie też - jak zapewniają organizatorzy festiwalu - mangi i anime oraz sesji RPG i LARP-ów.Fani planszówek, karcianek i systemów bitewnych znajdą swoje miejsce w Games Roomie, a artyści zaprezentują swoje prace związane z fantastyką. Ciekawie zapowiada się także pokaz mody alternatywnej oraz konkurs na najciekawsze przebranie AlterEgo Cytadela.To oczywiście jeszcze nie koniec atrakcji. „W tym roku dołącza do nas znana i lubiana impreza – Igrzyska Ognia i Stali – mistrzostwa w sportowych walkach rycerskich - informują organizatorzy Festiwalu Fantastyki Cytadela. Garnizon Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim będzie więc świadkiem zażartych starć i bitew rodem ze średniowiecza.Z kolei fani postapokaliptycznych klimatów spotkają się w prawdziwej Fabrycznej Zonie, „gdzie zmysły płatają figle, a stalkerzy kręcą się w poszukiwaniu artefaktów”. „Skupimy się nie tylko na futurologii, ale i dotkniemy źródeł - dodają organizatorzy.– Zapraszamy Was do Slavii: świata słowiańskich bóstw, mitów i legend! Tylko ostrożnie - prosimy nie drażnić słowiańskich demonów! – ostrzegają. – Po tym wszystkim odpoczniecie w naszej karczmie z klimatycznym jedzeniem i napitkami, gdzie spotkacie się już na prywatnym gruncie ze sławami polskiej fantastyki!”Gośćmi festiwalu będą między innymi: Michał Gołkowski, autor „Ołowianego Świata”, Magdalena Kozak („Sznurki Przeznaczenia”, „Fiolet”, „Łzy Diabła”), Paulina Hendel, autorka postapokaliptycznej trylogii dla młodzieży „Zapomniana księga” czy Katarzyna Gabrysz, w internecie znana jako Rynn Rysuje.W Twierdzy Modlin powstaną też strefy dla wielbicieli „Mad Maxa” i „Gwiezdnych Wojen” oraz wioska fantasy, miejsce, w którym na miłośników twórczości J.R.R. Tolkiena czekać będą elfy, hobbici i krasnoludy.Festiwal zakończy się 17 czerwca. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.festiwalcytadela.pl Zobacz też:źródło: X-News