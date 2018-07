Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji, odbywający się 25-26 sierpnia, to dwa dni niezwykłej rozrywki. Dzień pierwszy to Świętokrzyska Gala Kabaretowa, w drugi dzień natomiast czeka na was muzyczna impreza pod hasłem Przebój Lata RMF FM i Polsatu. Festiwal ten odbędzie się w Kielcach już po raz trzeci. Szczegóły w artykule poniżej.

Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach

Festiwal odbędzie się w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Wydarzenie będzie trwało dwa dni, 25 i 26 sierpnia, początek jest planowany na godzinę 19.40.



Pierwszego dnia odbędzie się już po raz szósty Świętokrzyska Gala Kabaretowa. Na pewno można liczyć na dużą dawkę śmiechu. Wystąpią m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Mikołaj Cieślak i Michał Czernecki, Kabaret Nowaki, Igor Kwiatkowski oraz inni. Galę poprowadzi Kabaret Skeczów Męczących oraz Aleksandra Szwed.



Drugi dzień jest poświęcony muzyce i dobrej zabawie. Będziecie mogli zobaczyć największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej w niezwykłym konkursie na Przebój Lata RMF FM i Polsatu.

W konkursie na Przebój Lata wystąpią:

Margaret, Gromee i Jesper Jenset, Kush Kush i Marta Gałuszewska, Michał Szczygieł, Zouzy, Filip Lato, Lanberry,

Feel, Grzegorz Hyży, Kasia Kowalska.



Gośćmi specjalnymi będą: Sławomir, Ofenbach oraz Shanguy.

Nie zabraknie również ubiegłorocznej zwyciężczyni Przeboju Lata - Anny Wyszkoni.



Ceny biletów wahają się od 70 do 200 złotych.

Bilety na kabarety (dzień I) do kupienia

Bilety na koncert ( dzień II) do kupienia



