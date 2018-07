Kiedy finał MŚ 2018? Kto i kiedy zagra oraz gdzie można oglądać finał MŚ 2018. Finał MŚ 2018 zostanie rozegrany w niedzielę 15 lipca 2018 roku. Gdzie obejrzymy finał mundialu 2018? Czy będzie dostępna darmowa transmisja z meczu finałowego MŚ 2018?

Kiedy finał MŚ 2018?

Finał MŚ 2018: 15 lipca (niedziela)

16:00 ceremonia zamknięcia (TVP1)

17:00 Finał (Moskwa, Łużniki): Francja - ? (TVP1)

W finale zagrają Francja oraz Chorwacja

Finał MŚ 2018: gdzie obejrzeć transmisję z meczu Francja - Chorwacja

Finał MŚ 2018: czy obejrzymy mecz Francja - Chorwacja w internecie online?

MŚ 2018: to już końcówka piłkarskiego święta

MŚ 2018: jest o co grać!

MŚ 2018: FIFA sporo zarobi!

Wielki finał, w którym dowiemy się, kto zostanie mistrzem świata zaplanowano na niedzielę, 15 lipca. Początek spotkania o godz. 17.00(początek studia - godz. 15.05). Starcie o pierwsze miejsce na rosyjskich mistrzostwach światach skomentują Dariusz Szpakowski i Andrzej Juskowiak.Mecz Francja - Chorwacja online będzie można zobaczyć także w internecie - na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej.XXI MŚ w Piłce Nożnej odbywają się w Rosji od 14 czerwca do 15 lipca 2018 roku. Jest to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbywa się w Europie Wschodniej, a także pierwszy turniej mistrzostw świata, którego państwo-gospodarz leży na dwóch kontynentach (w Europie i w Azji). To również pierwszy mundial, na którym zastosowano technikę wideoweryfikacji decyzji sędziego (tzw. VAR).Przypomnijmy, że w MŚ 2018 wzięły udział 32 reprezentacje krajów. Na mistrzostwach świata w Rosji rozegrane zostaną 64 mecze na 12 stadionach.Zespół, który zajmie drugie miejsce zainkasuje 28 mln dolarów, a trzeci 24 mln dolarów.FIFA zarobiła na ostatnim turnieju w Brazylii 2,6 mld dolarów, odnotowując przychód na poziomie 4,8 mld dolarów, gdzie koszty stanowiły 2,2 mld dolarów. Eksperci szacują, że tegoroczne profity FIFA będą na podobnym poziomie co w trakcie ostatniej imprezy.

MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ ROSJA 2018: