W niedzielę 10 czerwca odbył się półfinał konkursu Miss Polski Nastolatek 2018. Do Łodzi przyjechały zwyciężczynie konkursów regionalnych, ich wicemiss, zdobywczynie zielonych kart a także kandydatki, które trafiły do konkursu po przez zgłoszenia internetowe. 23 dziewczyn zakwalifikowano do finału. Zobaczcie finalistki Miss Polski Nastolatek 2018!

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.