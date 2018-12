Florynka. Zderzenie dwóch samochodów. Cztery osoby w szpitalu [ZDJĘCIA]

Dziś (23 grudnia) po godz. 17 doszło do zderzenia dwóch samochodów we Florynce (gm. Grybów) na drodze w kierunku Krynicy-Zdroju. Podróżowało nimi łącznie siedem osób. Cztery osoby poszkodowane zostały odtransportowane karetkami do szpitala. Na czas działań ratowniczych droga wojewódzka była całkowicie zablokowana, potem ruch odbywał się wahadłowo. W akcji uczestniczyli: Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Grybów – Biała, OSP Kąclowa, JRG1 Nowy Sącz, 3 Zespoły Ratownictwa Medycznego praz Policja z Grybowa.