Formuła 1 - wyniki. Red Bull fruwał nad torem w GP Austrii. Kubica znowu ostatni [klasyfikacja kierowców i konstruktorów, terminarz F1]

Formuła 1 - wyniki. To był kapitalny wyścig! Max Verstappen fatalnie wystartował, spadając z drugiej na siódmą pozycję, ale później jego bolid wręcz unosił się nad torem i Holender dał spektakularne zwycięstwo Red Bullowi na jego własnym torze w Grand Prix Austrii. Poniżej prezentujemy wyniki oraz aktualną klasyfikację generalną kierowców i konstruktorów mistrzostw świata Formuły 1 oraz terminarz startów kierowców F1 w cyklu Grand Prix w sezonie 2019.

Formuła 1 - wyniki Grand Prix Austrii 30 czerwca 2019 roku Robert Kubica miał najsłabsze czasy podczas kwalifikacji i tak też skończył wyścig, mimo że po karach dla kilku rywali ruszał z 17. pola. Jego samochód spisywał się fatalnie. - Próbowałem wszystkiego, co się tylko dało i wszystko na nic - skomentował bezradny przed kamerą Eleven Sport. Kwalifikacje wygrał Charles Leclerc z Ferrari, który od pierwszego treningu spisywał się w Austrii świetnie. To jego drugie pole position w karierze. Tuż za nim ustawił się Max Verstappen z Red Bulla. To sprawiło, że monopol Mercedesów na wygrywanie raz za razem mógł wreszcie zostać przerwany, a wyścig stał się fascynujący. Leclerc panował na torze przez ponad 90 procent czasu, lecz nie był w stanie odeprzeć ataku rozpędzonego niczym wściekły byk, nadrabiającego straty po starcie Verstappena. Holender stoczył wcześniej pasjonującą potyczkę z Sebastianem Vettelem z Ferrari i Valtterim Bottasem. Nie stanowił dla niego zagrożenia także Lewis Hamilton. Gdy Verstappen dopadł Leclerca, doszło do kontaktu pomiędzy przednimi kołami ich bolidów. To dlatego sędziowie uznali to za incydent warty śledztwa. Ostatecznie zwycięzca mógł fetować sukces, bo walka była twarda, ale w granicach fair play. Nie od dziś wiadomo, że kierowca Red Bulla w krytycznych momentach nie odpuszcza i tworzy show na torze jak mało kto. Decyzja była dla niego korzystna, wyniki z toru zostały utrzymane. https://twitter.com/F1/status/1145354715061993472 Wygrana Verstappena pozwoliła mu na awans w klasyfikacji generalnej na trzecią pozycję. Prowadzi Hamilton przed Bottasem.

Wszyscy kierowcy dedykowali swój udział w niedzielnym wyścigu Grand Prix słynnemu Austriakowi Nikiemu Laudzie. "Danke Niki" - tej treści napis widniał w najważniejszej części toru przed trybuną główną. https://twitter.com/F1/status/1145342617275813888 Formuła 1. Klasyfikacja punktowa kierowców 2019 (po 9 z 21 wyścigów): 1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 197 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 166

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 126

4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 123

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 105

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 43

7. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 30

8. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 22

9. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 21

10. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 16

11. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 16

12. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 14

13. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 13

14. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 10

15. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda) 7

16. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 6

17. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 2

18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 1

19. George Russell (W. Brytania/Williams-Mercedes) 0

20. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 0 Formuła 1. Klasyfikacja konstruktorów 2019 (po 8 z 21 wyścigów):

1. Mercedes GP 363 pkt

2. Ferrari 228

3. Red Bull-Honda 169

4. McLaren-Renault 52

5. Renault 32

6. Alfa Romeo-Ferrari 22

7. Racing Point-Mercedes 19

8. Toro Rosso-Honda 17

9. Haas-Ferrari 16

10. Williams-Mercedes 0



Formuła 1. Program wyścigów. Kalendarz startów Roberta Kubicy w sezonie 2019 GP Australii - 17 marca GP Bahrajnu - 31 marca GP Chin - 14 kwietnia GP Azerbejdżanu - 28 kwietnia GP Hiszpanii - 12 maja GP Monako - 26 maja GP Kanady - 9 czerwca GP Francji - 23 czerwca GP Austrii - 30 czerwca GP Wlk. Brytanii - 14 lipca GP Niemiec - 28 lipca GP Węgier - 4 sierpnia GP Belgii - 1 września GP Włoch - 8 września GP Singapuru - 22 września GP Rosji - 29 września GP Japonii - 13 października GP Meksyku - 27 października GP USA - 3 listopada GP Brazylii - 17 listopada GP Abu Zabi - 1 grudnia

Formuła 1 - wyniki Grand Prix Francji 23 czerwca 2019 roku

34-letni Hamilton, tylko miesiąc młodszy od Kubicy, ani myśli oddawać pola rywalom. Brytyjczyk zdobył pięć tytułów mistrza świata i jest na najlepszej drodze do szóstego. We Francji za nim był partner z zespołu Valtteri Bottas, a trzecie miejsce zajął przedstawiciel nowej fali Charles Leclerc z Ferrari.

Kubica przed Russellem, co jest pewnym postępem w stosunku do pierwszej fazy sezonu. Zawodów nie ukończył Romain Grosjean z Haasa, tak więc krakowianin został sklasyfikowany na 18. miejscu. W klasyfikacji konstruktorów ogromna przewaga Mercedesa nad Ferrari. Formuła 1 - wyniki Grand Prix Francji 23 czerwca 2019 roku

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:24.31,198

2. Valtteri Bottas (Mercedes) +18,056

3. Charles Leclerc (Ferrari) +18,985

4. Max Verstappen (Red Bull) +34,905

5. Sebastian Vettel (Ferrari) +1.02,796

6. Carlos Sainz Jr. (McLaren) +1.35,462

7. Daniel Ricciardo (Renault) +1 okr.

8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) +1 okr.

9. Nico Hulkenberg (Renault) +1 okr.

10. Lando Norris (McLaren) +1 okr.

11. Pierre Gasly (Red Bull) +1 okr.

12. Sergio Perez (Racing Point) +1 okr.

13. Lance Stroll (Racing Point) +1 okr.

14. Daniił Kwiat (Toro Rosso) +1 okr.

15. Alexander Albon (Toro Rosso) +1 okr.

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) +1 okr.

17. Kevin Magnussen (Haas/Ferrari) +1 okr.

18. Robert Kubica (Williams) +2 okr.

19. George Russell (Williams) +2 okr.

Romain Grosjean (Haas) 44. okrążenie (nie ukończył)

Grand Prix Kanady 2019 - wyniki 1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 1:29.07,084

2. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) strata 3,658 s

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 4,696

4. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 51,043

5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 57,655

6. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1 okr.

7. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1 okr.

8. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 1 okr.

9. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 1 okr.

10. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 1 okr.

11. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 1 okr.

12. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 1 okr.

13. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 1 okr.

14. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 1 okr.

15. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo-Ferrari) 1 okr.

16. George Russell (W. Brytania/Williams) 2 okr.

17. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 2 okr.

18. Robert Kubica (Polska/Williams) 3 okr.

Nie ukończyli: Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda). Formuła 1 - wyniki Grand Prix Monako Hamilton przyjechał na pierwszym miejscu, ale po raz pierwszy w tym roku mercedesy zostały rozdzielone, bo Valtteri Bottas był dopiero czwarty. Przed nim linię mety minęli Max Verstappen z Red Bulla i Sebastian Vettel z Ferrari. Przy czym Verstappen z karą 5 sekund został przesunięty na czwartą pozycję. Drugi był więc Vettel, a Bottas zajął trzecie miejsce na podium.

Holender usiłował rzutem na taśmę prześcignąć Hamiltona, lecz Brytyjczyk odparł jego atak, dokonując rzeczy niezwykłej, gdy przez znaczną część wyścigu liderował na mieszance średniej nie zmieniając opon. Po raz pierwszy w tym sezonie Robert Kubica nie dojechał jako ostatni w stawce spośród tych, którzy dotarli do mety. Wyprzedził Antoniego Giovinazziego z Alfy Romeo. Szanse krakowianina na lepszy rezultat przekreśliła kolizja właśnie z włoskim kierowcą. Polak zajmował wówczas 15. lokatę. - Nie mogę wciskać gazu. Nie wiem, co powinienem zrobić - żalił się do inżyniera Williamsa Kubica. Gdy inżynier zaproponował mu rozwiązanie, kierowca odpalił: - Zostaw mnie, ja wiem, co mam robić.

W trakcie wyścigu Kubica został zdublowany raz, a Giovinazzi dwukrotnie. George Russell z Williamsa miał więcej szczęścia do pokazania swoich umiejętności i dojechał jako 15. To najwyższe miejsce brytyjskiej ekipy w sezonie 2019. https://twitter.com/F1/status/1132662759261392896 Formuła 1 - wyniki Grand Prix Monako

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari) +2,602

3. Valtteri Bottas (Mercedes) +3,162

4. Max Verstappen (Red Bull) +5,537

5. Pierre Gasly (Red Bull) +9,946

6. Carlos Sainz (McLaren) +53,454

7. Danił Kwiat (Toro Rosso) +54,574

8. Alexander Albon (Toro Rosso) +55,200

9. Daniel Ricciardo (Renault) +1.00,894

10. Romain Grosjean (Haas) +1.01,034

11. Lando Norris (McLaren) +1.06,801

12. Kevin Magnussen (Haas) +1 okrążenie

13. Sergio Perez (Racing Point) +1 okrążenie

14. Nico Hulkenberg (Renault) +1 okrążenie

15. George Russell (Williams) +1 okrążenie

16. Lance Stroll (Racing Point) +1 okrążenie

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) +1 okrążenie

18. Robert Kubica (Williams) +1 okrążenie

19. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) +2 okrążenia

Nie ukończył wyścigu Charles Leclerc (Ferrari).

Formuła 1 - wyniki kwalifikacji Grand Prix Monako Lewis Hamilton z pole position, tuż za nim Valtteri Bottas (obaj Mercedes), na trzecim miejscu Max Verstappen z Red Bulla - tak wygląda pierwsza trójka przed Grand Prix Monako. Sensacyjnie zakończył kwalifikacje Charles Leclerc. Kierowca, który podczas trzeciego treningu prezentował się najlepiej w stawce, poprzez strategiczny błąd kierownictwa Ferrari nie awansował nawet do drugiego etapu kwalifikacji. Zajął 16. miejsce, a więc nawet gorsze niż przed rokiem, gdy reprezentował barwy Alfa Romeo (14. pozycja). Monakijczyk był wściekły, bo na swoim domowym torze całkiem słusznie uchodził za jednego z największych faworytów. - Nie rozumiem, dlaczego nie wyjechaliśmy po raz drugi - powiedział Leclerc, który po zjechaniu do boksu nie został wypuszczony na tor przez swoją ekipę. Uznano bowiem, że osiągnięty przez niego czas jest zupełnie wystarczający, by zakwalifikować się do fazy Q2.

Zamiast więc radości reprezentanta gospodarzy wyścigu oglądaliśmy eksplozję szczęścia Hamiltona, który do tej pory wygrywał w Monte Carlo "zaledwie" dwa razy (2008, 2016), a tylko raz - w 2015 roku - miał najlepszy czas w kwalifikacjach. Brytyjczyk nie przypuszczał, że uda mu się w trakcie ostatniej próby pobić Bottasa i gdy o tym usłyszał dał upust swoim emocjom, głośno krzycząc, a następnie wskakując na siatkę oddzielającą go od kibiców. https://twitter.com/F1/status/1132288588094353412 Robert Kubica zajął ostatnie miejsce. - Wszystko OK, w miarę, bez wielkich niespodzianek - skomentował krakowianin dla Eleven Sports. - Mamy więcej przyczepności, ale rywale też. W Monako wszystko jest możliwe. Czytaj także: Wypadek Kubicy w kwalifikacjach Grand Prix Azerbejdżanu [wyniki, relacja] Klasyfikacja kierowców Formuły 1 2019 Poniżej: klasyfikacja kierowców Formuły 1; klasyfikacja konstruktorów Formuły 1; wyniki wszystkich wyścigów Grand Prix F1 w sezonie 2019, linki do relacji ze startów Roberta Kubicy uzupełniane w trakcie sezonu F1. Klasyfikacja kierowców Formuły 1 2019 Williams radzi sobie marnie w sezonie 2019 (już wszystkie zespoły poza nim mają na koncie punkty), ale ciekawostką jest fakt, że przynajmniej w jednej klasyfikacji udaje mu się nawiązać walkę z najlepszymi. Tą klasyfikacją jest zestawienie zespołów, które dokonują najszybszej wymiany opon i części w trakcie wyścigu Grand Prix. W Grand Prix Australii, pierwszej eliminacji cyklu mistrzostw świata, najlepszy czas w pit stopie osiągnęła ekipa Red Bulla podczas postoju Pierre'a Gasly'ego (2,19 s), a tuż za nim był właśnie zespół Roberta Kubicy.

Podczas Grand Prix Monako postój polskiego kierowcy trwał zaledwie 2,07 sekundy i był to najlepszy wynik w trakcie tego wyścigu. Drugi Daniel Ricciardo z Renault na pit stop potrzebował 2,36 sekundy. W ubiegłym sezonie główną nagrodę (DHL Fastest Pit Stop award) zdobył Red Bull po tym, jak w ostatniej rundzie w Abu Zabi uzyskał czas 2,08 s. Najlepszy wynik w historii tej rywalizacji miał Williams w sezonie 2016 - 1,92 s. Formuła 1. Wyniki Grand Prix Australii w Melbourne: zwycięzcą Valtteri Bottas, Robert Kubica rozpoczął sezon od kolizji RELACJA WYNIKI

Grand Prix Australii 2019. Wyniki: 1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1:25.27,325



2. Lewis Hamilton (Mercedes) +20,886



3. Max Verstappen (Red Bull) +22,502



4. Sebastian Vettel (Ferrari) +57,109



5. Charles Leclerc (Ferrari) +58,230



6. Kevin Magnussen (Haas) +87,156



7. Nico Huelkenberg (Renault) +1 okrażenie



8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) +1 okrążenie



9. Lance Stroll (Racing Point) +1 okrążenie



10. Daniłł Kwiat (Toro Rosso) +1 okrążenie



11. Pierre Gasly (Red Bull) +1 okrążenie



12. Lando Norris (McLaren) +1



13. Sergio Perez (Racing Point) +1 okrążenie



14. Alexander Albon (Toro Rosso) +1 okrążenie



15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) +1 okrążenie



16. George Russell (Williams) +2 okrążenia



17. Robert Kubica (Williams) +3 okrążenia

Romain Grosjean (Haas), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren) - nie ukończyli wyścigu.



Formuła 1. Wyniki Grand Prix Bahrajnu: dramat Leclerca i Renault, Hamilton na czele. Mocne słowa Roberta Kubicy RELACJA 31.03.2019



Formuła 1 - Grand Prix Bahrajnu 2019 . Wyniki: 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes) +2.980

3. Charles Leclerc (Ferrari) +6.131

4. Max Verstappen (Red Bull Racing) +6.408

5. Sebastian Vettel (Ferrari) +36.068

6. Lando Norris (McLaren) +45.754

7. Kimi Raikonnen (Alfa Romeo) +47.470

8. Pierre Gasly (Red Bull Racing) +58.094

9. Alexander Albon (Toro Rosso) +62.697

10. Sergio Perez (Racing Point) +63.696

11. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) +64.599

12. Daniił Kwiat (Toro Rosso) + 1 okrążenie

13. Kevin Magnussen (Haas) + 1 okrążenie

14. Lance Stroll (Racing Point) + 1 okrążenie

15. George Russell (Williams) + 1 okrążenie

16. Robert Kubica (Williams) + 2 okrążenia

Nico Hulkenberg ( Renault), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren), Romain Grosjean (Haas) - nie ukończyli wyścigu. Formuła 1 - Grand Prix Chin 2019. Wyniki:



1. Lewis Hamilton (Mercedes)



2. Valtteri Bottas (Mercedes)



3. Sebastian Vettel (Ferrari)



4. Max Verstappen (Red Bull Racing)



5. Charles Leclerc (Ferrari)



6. Pierre Gasly (Red Bull Racing)



7. Daniel Ricciardo (Renault)



8. Sergio Perez (Racing Point)



9. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing)



10. Alexander Albon (Toro Rosso)



11. Romain Grosjean (Haas)



12. Lance Stroll (Racing Point)



13. Kevin Magnussen (Haas)



14. Carlos Sainz (McLaren)



15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing)



16. George Russell (Williams)



17. Robert Kubica (Williams) Lando Norris (McLaren), Daniił Kwiat (Toro Rosso), Nico Hulkenberg (Renault) - nie ukończyli wyścigu. Formuła 1 – Grand Prix Chin. Robert Kubica wybrał strategię na tor w Szanghaju [Transmisja TV, online] RELACJA WYNIKI



Formuła 1 - Grand Prix Azerbejdżanu. Wyniki

1. Valtteri Bottas (Mercedes)



2. Lewis Hamilton (Mercedes)



3. Sebastian Vettel (Ferrari)



4. Max Verstappen (Red Bull)



5. Charles Leclerc (Ferrari)



6. Sergio Perez (Racing Point)



7. Carlos Sainz (McLaren)



8. Lando Norris (McLaren)



9. Lance Stroll (Racing Point)



10. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)



...



15. George Russell (Williams)



16. Roberta Kubica (Williams)

Robert Kubica ukarany w Grand Prix Azerbejdżanu. Rekordowy dublet Mercedesa, kolejna wygrana Bottasa [wyniki, relacja]



Formuła 1 - Grand Prix Hiszpanii. Wyniki

1. Lewis Hamilton (Wielka Brytania/Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes)

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull)

4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari)

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari)

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull)

7. Kevin Magnussen (Dania/Haas)

8. Carlos Sainz (Hiszpania/McLaren)

9. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso)

10. Romain Grosjean (Francja/Haas)

...

17. George Russell (Wielka Brytania/Williams)

18. Robert Kubica (Polska/Williams)



Formuła 1 - Grand Prix Monako. Wyniki

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari) +2,602

3. Valtteri Bottas (Mercedes) +3,162

4. Max Verstappen (Red Bull) +5,537

5. Pierre Gasly (Red Bull) +9,946

6. Carlos Sainz (McLaren) +53,454

7. Danił Kwiat (Toro Rosso) +54,574

8. Alexander Albon (Toro Rosso) +55,200

9. Daniel Ricciardo (Renault) +1.00,894

10. Romain Grosjean (Haas) +1.01,034

11. Lando Norris (McLaren) +1.06,801

12. Kevin Magnussen (Haas) +1 okrążenie

13. Sergio Perez (Racing Point) +1 okrążenie

14. Nico Hulkenberg (Renault) +1 okrążenie

15. George Russell (Williams) +1 okrążenie

16. Lance Stroll (Racing Point) +1 okrążenie

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) +1 okrążenie

18. Robert Kubica (Williams) +1 okrążenie

19. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) +2 okrążenia

Nie ukończył wyścigu Charles Leclerc (Ferrari).

W klasyfikacji na najszybsze okrążenie po jednym punkcie mają Valtteri Bottas z Mercedesa, który uzyskał ten wynik podczas Grand Prix Australii w Melbourne, Charles Leclerc z Ferrari, który brylował w Grand Prix Bahrajnu oraz Pierre Gasly z Red Bulla najszybszy w Grand Prix Chin.

