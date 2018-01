15 rocznica działalności w Polsce, ponad 7 tysięcy dzieci przebadanych na pokładzie ambulansu oraz rozpoczęcie formalnych starań o budowę kolejnego Domu w Warszawie - Fundacja Ronalda McDonalda podsumowuje ostatni rok i prezentuje dalsze plany.

Miss Studniówki 2018. Zobacz najpiękniejsze dziewczyny!

Od początku działalności w Polsce Fundacja Ronalda McDonalda koncentruje się na profilaktyce, diagnostyce oraz wsparciu rodzin w trakcie choroby dziecka. Krakowski „Dom poza domem”, Pokoje Rodzinne w Szpitalu Pediatrycznym WUM i w Międzylesiu, badania na pokładzie ambulansu, wykłady dla lekarzy i rodziców - to tylko niektóre z programów, z których co roku bezpłatnie korzysta ponad 40 tysięcy osób. Siłą Fundacji są też wolontariusze - we wszystkie jej projekty zaangażowało się w minionym roku ponad 500 osób.W 2015 roku nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce Domu Ronalda McDonalda, zbudowanego przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. „Dom poza domem” to pierwsze takie miejsce w Polsce i jednocześnie jedyne na świecie, gdzie pobyt jest całkowicie bezpłatny. Na 1253m2 powierzchni użytkowej znajduje się dwadzieścia pokoi, wspólna kuchnia, przestronna jadalnia, pralnia, strefa odpoczynku oraz bawialnia.Jest to jeden z najbardziej kosztownych programów Fundacji – roczny koszt utrzymania Domu to 1 mln zł, jednego pokoju - 45 tys. zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy stał się on nowym mieszkaniem dla blisko 800 członków rodzin, którzy spędzili pod jego dachem ponad 10 tysięcy nocy. Najdłużej, przez 321 dni, mieszkała w nim rodzina Michałka, najczęściej – 23 razy, wracała rodzina Ani. Średni pobyt trwał 19 dni.We wrześniu 2017 roku Fundacja Ronalda McDonalda rozpoczęła formalne starania, by stworzyć kolejny Dom Ronalda McDonalda, tym razem w Warszawie, w sąsiedztwie Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W planach jest Dom, który ma mieć ok. 2 tys. km2 powierzchni.Prowadząc w szpitalach program Pokoi Rodzinnych, Fundacja promuje ideę „szpitali przyjaznych rodzinie” jako wzór stawiając Szpital Pediatryczny WUM. Jest to pierwsza tego typu placówkaw Polsce, w której żaden rodzic nie śpi na podłodze, ponieważ Fundacja sfinansowała zakup ponad 500 łóżek dla rodziców oraz stworzyła Pokój Rodzinny na każdym z 26 szpitalnych oddziałów. W ostatnim roku z programu skorzystały tysiące rodziców, towarzyszących dzieciom w procesie leczenia. Dodatkowo wolontariusze Fundacji organizują zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców, koncerty, wykłady czy warsztaty yogi, które odbywają się na terenie Szpitala Pediatrycznego.Entuzjazm, nauka i zabawa - Fundacja stawia na emocje, które mają być przeciwwagą dla choroby i pobytu w szpitalu. W wydarzeniach zawsze biorą udział całe rodziny, zgodnie z misją Fundacji „Aby rodzina mogła być razem”.Od 12 lat dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat mogą wziąć udział w ogólnopolskim programie bezpłatnych badań przesiewowych na pokładzie mobilnej kliniki. Badania wykonują radiolodzy na co dzień pracujący w szpitalach pediatrycznych. W ubiegłym roku ambulans Fundacji gościłw 54 miastach, w których przebadano łącznie 7932 dzieci. Od marca rusza kolejna edycja akcji – ambulans odwiedzi kilkadziesiąt miast na terenie całej Polski, m.in. Gorzów, Koszalin, Czarny Dunajec czy Częstochowę. Od 2005 roku z programu skorzystało już ponad 56 tysięcy maluchów. Efekty programu zostały docenione przez światową społeczność RMHC (Ronald McDonald House Charities) kolejnym grantem w postaci nowego ambulansu, którego budowa już ruszyła.