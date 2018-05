Dlaczego drapanie się jest takie przyjemne? Ile trzeba spać? Dlaczego seks u ludzi wygląda, jak wygląda? M.in. na te pytania stara się odpowiedzieć w swojej książce James Hamblin, amerykański dziennikarz i lekarz.

Właściwie cała książka "Gdyby nasze ciało potrafiło mówić" składa się z czasami z pozoru zabawnych albo zaskakujących pytań (typu: czy obcisłe spodnie mogą zabić? Czy można sobie zrobić dołeczki w policzkach lub umrzeć od wyciskania pryszcza na nosie?) i ciekawych, popartych naukową wiedzą odpowiedzi na nie."Moja książka to zbiór odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące naszych ciał - pisze we wstępie autor. - Słyszę je na każdym kroku w życiu zawodowym i prywatnym. Zaczęło mnie to zastanawiać: dlaczego interesuje nas (albo nie interesuje) to, w jaki sposób działają nasze organizmy, i jak zrozumienie naszych ciał wpływa na nasze przekonania dotyczące tego, co powinniśmy ze sobą robić. Podłożem większości złośliwych chorób i fizycznego znęcania się nad innymi jest ignorancja, a ona z kolei bierze się w dużej mierze z całkowitego niezrozumienia dzielących nas różnic. Tymczasem, żeby zrozumieć siebie i innych, powinniśmy zacząć od poznania swoich ciał" - dodaje.James Hamblin wie, o czym pisze i ma talent do popularyzowania nauki. O trudnych kwestiach związanych z naszym ciałem i zdrowiem potrafi pisać lekko, z humorem, opowiadając przy tym ciekawe historie i anegdoty. Jak choćby tę związaną z Maksymilianem Faktorowiczem, który pod pseudonimem Max Factor otworzył w 1909 r. salon piękności w Los Angeles. Zdobył sławę jako producent kosmetyków, które sprzedawał przy okazji pseudonaukowego procesu „diagnozowania” wad ludzkich twarzy (głównie kobiecych).Co ciekawe, wykorzystywał do tego zaprojektowane przez siebie urządzenie, zwane mikrometrem urody. Tę skomplikowaną konstrukcję z metalowych pasków zakładano na głowę kobiety, by ujawnić na jej twarzy mało widoczne wady. Wówczas Factor mógł zaproponować jej jeden ze swoich produktów do „make-upu”. To on jest zresztą - jak pisze Hamblin - pomysłodawcą tego terminu.Takich historii znajdziemy w tej książce wiele. James Hamblin tłumaczy zawiłości anatomii i fizjologii (pisze np. ile waży nasza skóra albo dlaczego niektórzy mają niebieskie oczy), rozprawia się z popularnymi mitami dotyczącymi zdrowia (podkreśla np., że witamina C wcale nie chroni nas przed grypą czy katarem) i demaskuje marketingowe oszustwa firm produkujących suplementy czy zdrową żywność.Jeśli choć trochę interesuje cię twoje zdrowie albo chcesz się dowiedzieć na przykład, dlaczego tatuaże nie zanikają albo na czym polega uzdrawiająca moc śmiechu, sięgnij po "Gdyby nasze ciało potrafiło mówić". A nuż okaże się, że znajdziecie wspólny język.Urodził się w 1982 roku w Nowym Jorku. Wykształcenie zdobywał na Indiana University School of Medicine, Wake Forest University i Uniwersytecie w Yale. Od 2014 roku przygotuje dla prestiżowego pisma „The Atlantic” cykl filmów i artykułów, w których odpowiada na pytania związane ze zdrowiem. Był nominowany do Webby, prestiżowej nagrody dla twórców internetowych, magazyn „Time” zachęcał do obserwowania jego konta na Twitterze, a BuzzzFeed okrzyknęło go „najcudowniejszym lekarzem w historii”.źródło: X-News/ Agencja TVN