IMGW ostrzega: W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. Stany ostrzegawcze zostaną przekroczone w profilach Karsy oraz Szczucin. W profilu Jawiszowice poziom wody w nocy może przekroczyć stan alarmowy.

W piątek tylko na zachodzie kraju będzie pogodnie. Poza tym wszędzie przelotne opady deszczu i burze – lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim do 27 st. na Suwalszczyźnie i Podlasiu.Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90km/h, północno-zachodni.W niedzielę na Pomorzu i Podkarpaciu przelotne opady deszczu i burze. Poza tym pogodnie. Temp. maks. w dzień od 25 st. C na Pomorzu do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 70km/h, północny.Polscy Łowcy Burz ostrzegają: Komunikat o pierwszym stopniu zagrożenia został wydany dla wschodniej i centralnej Polski ze względu na intensywne opady deszczu oraz dla północno-wschodniej Polski ze względu na silne porywy wiatru.Intensywne opady deszczu powodują podniesienie stanów wód w rzekach.WIDEO: Pogoda na dzień (20.07.2018) | MAŁOPOLSKIEGdzie jest burza? 20.07.2018 sprawdź!