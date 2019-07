Gdzie na rower? Top 10 atrakcyjnych tras na Sądecczyźnie

Sezon wakacyjny trwa, Sądecczyzna oferuje atrakcyjne miejsca, które warto zobaczyć. Można to zrobić na rowerze. Tras do zwiedzania jest masa z różnymi poziomami trudności oraz długości. Są ścieżki dla zaawansowanych cyklistów oraz takie, gdzie można wybrać się z rodziną. Gwarantujemy piękne widoki i ciekawe obiekty do zwiedzania. Rower to wspaniały kompan do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.