Ważący prawie 6 kg noworodek przyszedł na świat 1 marca w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. Zuzia obecnie ma 2 tygodnie i waży 6,3 kg. To tyle, co 3-miesięczne dziecko.Dziewczynka jest zdrowa, wczoraj opuściła szpital i wróciła do domu, gdzie czekał na nią starszy brat. Chłopiec był nieco mniejszy od siostry gdy przyszedł na świat, ale niewiele. Dziecko ważyło bowiem 5 kg.