Głośnik HAMA Gentleman-M - brzmi dobrze!

HAMA Gentleman-M to głośnik Bluetooth, który ma wszystko co potrzebne do tego, by stać się nieocenionym towarzyszem plenerowych wypadów ze znajomymi oraz sprzętem nagłaśniającym filmy i muzykę w domowym zaciszu. Urządzenie o wymiarach 17.5 x 4.5 x 11 cm łączy w sobie wysoką mobilność typową dla niewielkich głośników, z mocą i brzmieniem charakterystycznym dla znacznie większych konstrukcji.

Niewielkie rozmiary sprawiają, że HAMA Gentleman-M zmieści się bez problemu w każdej torbie. Mimo kompaktowej konstrukcji urządzenia, w środku znalazło się miejsce dla dwóch głośników stereo o łącznej mocy maksymalnej 10 W i zakresie częstotliwości 80 – 20000 Hz. Membrany i elektronika wewnątrz gadżetu są chronione przed szkodliwym działaniem wody przez obudowę, której uszczelnienie potwierdza certyfikacja IPX5.

HAMA Gentleman-M to prawdziwy elegant. Brzegi obudowy pokryto gumą zwiększającą odporność urządzenia na uszkodzenia mechaniczne. Membrany przysłonięte zostały materiałowym tworzywem o przyjemnej w dotyku fakturze. Do głośnika przytwierdzono skórzany uchwyt, który ułatwia transport głośnika i umożliwia jego zawieszenie na przykład na wieszaku w trakcie "domówki" lub drzewie, podczas spotkań w plenerze. Odtwarzaną muzyką można sterować z poziomu pokrytych gumą, przyjemnie klikających przycisków, umieszczonych na wierzchniej części urządzenia.

Sporą zaletą głośnika HAMA Gentleman-M jest szerokie spektrum jego potencjalnych zastosowań. Głośnik oprócz standardowego portu jack 3.5 mm wyposażono w moduł Bluetooth. Dzięki niemu muzykę można przesyłać do głośnika bezprzewodowo ze smartfona, tabletu, laptopa lub innego kompatybilnego urządzenia. Proces parowania ze źródłem dźwięku jest niezwykle szybki i intuicyjny. Technologia NFC pozwala sparować głośnik z kompatybilnym sprzętem po zaledwie krótkim zetknięciu ze sobą obu urządzeń. Alternatywą dla złącza audio jack 3.5 mm i łączności Bluetooth jest gniazdo kart pamięci micro SD. Odtwarzając muzykę z poziomu kart pamięci zwiększymy i tak długi czas pracy urządzenia na pojedynczym ładowaniu.

Głośnik Bluetooth HAMA Gentleman-M sprawdza się doskonale także jako zestaw głośnomówiący. Połączenia przychodzące na sparowany z nim telefon można odbierać i kończyć, klikając w przyciski na obudowie urządzenia. W głośniku znajduje się niezłej jakości mikrofon, podnoszący komfort prowadzonych rozmów.

HAMA Gentleman-M to gadżet, który zaprojektowano z myślą o działaniu bez zasilania sieciowego. Wbudowany akumulator o pojemności 2200 mAh zapewnia czas działania na poziomie nawet około 9 godzin. Akumulator naładować można szybko poprzez gniazdo sieciowe lub nieco wolniej, za pośrednictwem portu USB w komputerze osobistym.

HAMA Gentleman-M to jeden z najlepiej brzmiących głośników w swojej klasie cenowej. Oferuje długi czas pracy na baterii oraz szerokie możliwości w zakresie wyboru źródła odtwarzanej muzyki. Całkiem wysoka moc urządzenia pozwoli nie tylko nagłośnić film oglądany w gronie znajomych, ale także rozkręcić niewielką imprezę. Bez względu na to, czy wykorzystacie go na wakacyjnych wypadach, czy potraktujecie jako alternatywę dla kiepskich głośników w laptopie - będziecie zadowoleni.

Mocne strony HAMA Gentleman-M:

- długi czas pracy na baterii

- wodoszczelność IPX5

- dobra jakość odtwarzanej muzyki

- funkcja zestawu głośnomówiącego

- technologie Bluetooth i NFC

- złącze kart pamięci micro SD