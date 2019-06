Główka kapusty droższa niż kurczak. Ceny warzyw oszalały! ZESTAWIENIE

zobacz galerię (25 zdjęć) Zobacz, jakie obecnie ceny warzyw dominują w regionie na bazarach, targach i w sklepach. Czy czeka nas w tym reku rekordowo drogi sezon na warzywa i owoce? KLIKNIJ w GALERIĘ i SPRAWDŹ ZESTAWIENIE CEN. Dariusz Gdesz / Polskapresse zobacz galerię (25 zdjęć)

Ceny warzyw w sklepach, na bazarach i targach w Małopolsce szokują. Większość z nich podrożała kilkukrotnie. Cena pietruszki jest wyższa niż cena mięsa! Teraz to już nawet ponad 20 zł za kilogram. Kto ma ochotę na młode ziemniaki, też musi liczyć się ze znacznie większym wydatkiem niż rok temu. Teraz za ich kilogram płaci się od 3,5 do 5 zł. Zaskakuje cena kapusty. W niektórych miejscach za kilogram sprzedawcy żądają po 7 zł. A zatem dorodna główna może wynieść nawet 25 zł! A zatem komu marzy się dzienna dawki świeżych warzyw, musi się przygotować na spory wydatek. Wszystko to spowodowane jest najpierw suszą, a później ulewnymi opadami deszczu i podtopieniami. Na to wszystko nałożyły się wiosenne przymrozki a teraz wysokie ceny paliw, co również ma odzwierciedlenie w kosztach produkcji warzyw. Zobacz, jakie obecnie ceny warzyw dominują w regionie na bazarach, targach i w sklepach. Czy czeka nas w tym reku rekordowo drogi sezon na warzywa i owoce? KLIKNIJ w GALERIĘ i SPRAWDŹ ZESTAWIENIE CEN.