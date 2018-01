Widząc na swoim wyświetlaczu te numery – nie oddzwaniajcie. W innym wypadku to oszustwo może was słono kosztować.

„Uwaga! Mogą do was dzwonić z podejrzanych numerów z Kuby – kierunkowy +53 XXXXXXXX. Proszę nie oddzwaniajcie i nie dajcie się naciągnąć oszustom” – ostrzega rzecznik Orange Polska.Oszuści dzwonią z nieznanego numeru w późnych godzinach nocnych szybko zrywając połączenie. My nieświadomi niczego oddzwaniamy, a wówczas musimy liczyć się ze słoną zapłatą. Koszt połączenia z Kubą to aż 8 złotych za minutę.„Numery z egzotycznych krajów, jak np. Demokratyczna Republika Konga (+243.....), czy Wybrzeża Kości Słoniowej (+225...) mogą do złudzenia przypominać krajowy numer kierunkowy, np. 22 (Warszawa), czy 24 (Płock)” – podkreślają przedstawiciele Orange.Aby nie dać się oszukać, najlepiej zablokować wszystkie połączenia międzynarodowe albo wychodzące połączenia międzynarodowe.