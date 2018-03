Zastanawiacie się, o co chodzi w akcji "Godzina dla Ziemi"? Kiedy i o której się odbywa, co należy zrobić? Wyjaśniamy, czym jest "Godzina dla Ziemi".

Godzina dla Ziemi

Godzina dla Ziemi kiedy, o której



Zobacz wideo: Godzina dla Ziemi





"Godzina dla Ziemi" to ogólnoświatowa akcja, której pomysłodawcą jest organizacja ekologiczna WWF. Celem "Godziny dla Ziemi" jestEkolodzy zachęcają, by jak najwięcej osób (nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w firmach, korporacjach, etc.) wyłączyło na jedną wskazaną godzinę światła oraz urządzenia elektryczne w domach i biurach. W miastach, w których idea "Godziny dla Ziemi" jest już mocna rozpowszechniona wygląda to naprawdę spektakularnie, gdy w wielu oknach na godzinę zapada ciemność.Jak donosi wikipedia, po raz pierwszy akcja "Godzina dla Ziemi" odbyła się w roku 2007 w Sydney.Z informacji podanych przez WWF wynika, że w roku 2010 wyłączenie światła na 60 minut było największą akcją dla środowiska w historii. W "Godzinę dla Ziemi" włączyło się wtedy ponad 4,5 tys. miast w 128 krajach. Wyłączono światło najbardziej znanych budynków: Wieży Eiffla w Paryżu, Pałacu Buckingham w Londynie, mostu Golden Gate w San Francisco, Opery w Sydney. Akcja odbiła się szerokim echem także w Polsce. W "Godzinie dla Ziemi" wzięło wówczas udział 40 miast. Zgasło nawet oświetlenie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.Przeczytaj także: Nawet godzina może pomóc Ziemi Kiedy się odbywa? Akcja "Godzina dla Ziemi" organizowana jest coroczniepocząwszy od 2007 roku. W 2018 roku "Godzina dla Ziemi" przypada oczywiście w sobotę, 24. marca 2018. By wziąć udział w akcji "Godzina dla Ziemi" światła i urządzenia elektryczne należy