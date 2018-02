O decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie cofnięcia zakazu zwożenia do Gorlic niebezpiecznych odpadów przez firmę Multibest rozmawiamy ze Sławomirem Korbelakiem, prokuratorem prowadzącym śledztwo.

Ta decyzja chyba zaskoczyła wszystkich i znów wywołała niepokój mieszkańców miasta i regionu. Nie znam uzasadnienia do niej, dlatego trudno zabierać mi głos w tej sprawie.Z punktu widzenia prawnego, dla nas, to sprawa drugorzędna. Wobec Multibestu równocześnie toczy się bowiem dwa postępowania - nasze prokuratorskie śledztwo i administracyjne, czyli to, w którym sprawę bada WIOŚ.Podobno większość uwag, którymi główny inspektorat ochrony środowiska podważa decyzję sądeckiej delegatury WIOŚ, dotyczy wstępnego etapu postępowania prowadzonego przez WIOŚ, w którym rzeczywiście niewiele się działo.Tego nie wiem. Tak, jak wspomniałem, ta decyzja, to tylko odniesienie do wstępnego etapu postępowania administracyjnego, bez próby sięgnięcia choćby do materiałów zgromadzonych w toku naszego śledztwa - wyników badań, dokumentów od firm, które oprócz Multibestu uczestniczyły w precedensie zwożenia szkodliwych odpadów. Mamy przecież karty odpadów, dokumentację z ich ważenia i transportu. Gdyby się do nas zwrócono, udostępnilibyśmy je.Nie sądzę. Przecież Multibest nadal nie ma pozwolenia na prowadzenie takiej działalności w Gorlicach, a poza tym sam Józef G. w takiej sytuacji, jako obecny podejrzany, musiałby się liczyć ze znacznie poważniejszymi konsekwencjami karnymi.Skończyliśmy analizę dosłownie kilku tysięcy dokumentów i obecnie rozważamy powołanie biegłego lub zespołu biegłych z zakresu ochrony środowiska.

ZOBACZ KONIECZNIE: