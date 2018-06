Silne gradobicie przeszło nad Krynicą-Zdrój w Małopolsce. W sobotę nad regionem będą występować silne burze z ulewnym deszczem oraz gradem - ostrzega IMGW-PIB.

Obecnie komórki burzowe formują się na północy oraz południu województwa. Z biegiem godzin będą się przemieszczać, a burze swoim zasięgiem obejmą niemal całe województwo małopolskie.W sobotę w okolicach Krakowa przeszła gwałtowna burza. W efekcie wiele posesji i domów zostało zalanych, zamknięto drogę Kraków - Wolbrom.Na terenie województwa małopolskiego Instytut Meteorologii ii Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem. - Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, punktowo do 50 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad. - napisano w komunikacie. Ostrzeżenie obowiązuje do nocy z soboty na niedzielę do godz. 2:30.

