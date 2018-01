Śmiałe kolory, nie dla każdego rozpoznawalne napisy z motywami rysunku… Graffiti w Nowym Sączu powstaje głównie na bardzo starych murach. Od street artu różni się tym, że malowane jest wprost z puszki – artysta nie dotyka ściany.

– Typowe graffiti to literki. Też z fabułą – mówi grafficiarz i dokumentalista Leszek Stawiarski: – Malujemy zawsze legalnie. Pytamy o pozwolenie na graffiti właściciela ściany, ustalamy projekt. Odmawiają nam bardzo rzadko.Szare, zniszczone powierzchnie nagle odzyskują atrakcyjny wygląd. Na pokrycie bocznej ściany garażu twórca poświęca do pary dni. Na farby wydaje100-600 złotych. Miasto raczej nie pomaga. Za to sporadycznie zlecają prace stowarzyszenia kibiców, spółdzielnie mieszkaniowe i… szkoły. Wymagania są wysokie.Kolega Leszka, grafficiarz Kont one, żartuje: – Puszki z farbą, która zmienia kolory, jeszcze nie wymyślono. Więc jeśli chcesz, by było kolorowo, musisz wydać trochę forsy na farby. Wynagrodzenie za wykonanie jest symboliczne.Największy w mieście katalog graffiti mieści się na garażach przy alejach Piłsudskiego. Roboty autorów z Nowego Sącza, Katowic, Szczecina, Zawiercia, Warszawy... i zagranicy – z Niemiec, Litwy, Białorusi. Zdjęcia robimy wspólnie, chłopaki jednak obiektywu unikają...– Nie mamy kłopotów z policją i nie ukrywamy nazwisk – mówi Leszek: – Twarzy nie pokazujemy, bo tak jest ogólnie przyjęte. Ważne jest, co potrafimy w sztuce malowania, w swoich działaniach.Można jednak zdradzić, że to nie dzieciaki biegające ze sprayami w plecakach. Obaj mają już po trzydziestce, na co dzień pracują w branży drukarskiej. Po pracyLeszek Stawiarski robi zdjęcia wszystkich nowych graffiti w okolicy oraz prowadzi na Facebooku profil @graffitiwnowymsączu. Szuka sponsorów na wydanie książki.Przy okazji podróżuje. Bo malowanie — to okazja na zwiedzanie innych miast, poznawanie utalentowanych ludzi i pozostawienie po sobie kolorowego śladu.