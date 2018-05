W poniedziałek 14 maja w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia nagród Grand Front 2017 za najlepsze okładki prasowe ubiegłego roku. Po raz kolejny docenione zostały tytuły Polska Press Grupy - Naszemiasto.pl, Polska The Times oraz Magnes.

W tym roku jury poza standardowymi kategoriami, postanowiło przyznać kilka nagród specjalnych. Dwie z nich przypadły Polska Press Grupie. Za swoje linie okładkowe zostały nagrodzone gazety bezpłatne Naszemiasto.pl oraz Magnes. Okładki do obu tytułów projektuje Tomasz Bocheński.



Nagrodę ArtFront za najlepszą okładkę wśród polskich dzienników trafiła z kolei do Polska The Times (nr 68/2017). Drugie miejsce w tej kategorii zajęła inna okładka Polski - nr 14/2017. Autorem w obu przypadkach ponownie jest Tomasz Bocheński.



W tegorocznej edycji do konkursu przystąpiło ponad 60 redakcji, które przesłały 263 prace. Główna nagroda trafiła do "Dziennika Gazety Prawnej" za okładkę wydania nr 135 z 2017 roku, na której znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Autorem finałowej okładki jest Cezary Cichocki, dyrektor artystyczny gazety.



Pełna lista nagrodzonych Grand Front 2017:



NAGRODA GŁÓWNA:

Tytuł: Dziennik Gazeta Prawna nr 135/2017

Wydawnictwo: Infor Biznes

Autor: Cezary Cichocki



DZIENNIKI:

Tytuł: "Polska" nr 68/2017

Wydawnictwo: Polska Press

Autor: Tomasz Bocheński



GAZETY LOKALNE:

Tytuł: "Nasz Olsztyniak" nr 1318

Wydawnictwo: Wydawca Olsztyn

Autorzy: Krzysztof Ignatowicz (autor), Filip Ignatowicz (autor)



POLITYKA, GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO:

Tytuł: "Miesięcznik Znak" nr 2/2017

Wydawnictwo: SIW ZNAK sp. z o.o.

Autorzy: Władysław Buchner (autor), Studio Homework (ilustracja)



LIFESTYLE:

Tytuł: "Elle" nr 6/2017

Wydawnictwo: Burda Publishing Polska

Autorzy: Esther Sternkopf (typografia), Zuza Krajewska (fotograf), Karolina Gruszecka (stylizacja)



RODZINA i DOM:

Tytuł: Moda na zdrowie nr 11/2017

Wydawnictwo: Moda na Zdrowie

Autorzy: Adam Górczyński (pomysł), Marysia Nieśpielak (autor), Piotr Pałejko (współautor)



KULTURA i SZTUKA:

Tytuł: "Magazyn Miasta" nr 2/2017

Wydawnictwo: Res Publica

Autorzy: Mateusz Kaniewski (autor), Kinga Limanowska (autor), Marcin Kamiński (autor), Krystian Bogucki (fotograf)



NAUKA, TECHNOLOGIA i PROFESJE:

Tytuł: "Architektura-murator" nr 9/2017

Wydawnictwo: Time SA

Autor: Ewelina Karpowiak (ilustracja)



HOBBY:

Tytuł: "Classicauto" nr 8/2017

Wydawnictwo: Magazyn Classicauto

Autorzy: Michał Szewczyk (autor), Rafał Andrzejewski (fotografia)



NAGRODA SPECJALA JURY:

Tytuł: "Magnes" – linia okładkowa

Wydawnictwo: Polska Press

Autor: Tomasz Bocheński (autor)



Tytuł: "What’s Up Magazine" – linia okładkowa

Wydawnictwo: What’s Up Magazine

Autor: Joanna Sowula-Katańska (autor)



Tytuł: "Nasze Miasto" – linia okładkowa

Wydawnictwo: Polska Press

Autor: Tomasz Bocheński (autor)



Tytuł: "Architektura-murator" – za opracowanie wkładki „Generacje” nr 9/2017

Wydawnictwo: Time SA

Autorzy: Ewa Porębska (pomysł), Jerzy Porębski (grafika), Ewelina Karpowiak (ilustracja)



NAGRODA SPECJALNA JURY ZA ILUSTRACJE:

Tytuł: "Tygodnik Powszechny" nr 44 i 47/ 2017

Wydawnictwo: Tygodnik Powszechny

Autor: Joanna Rusinek (ilustracja)

