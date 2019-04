Do tego wypadku doszło 7 stycznia 2019 r. w Krakowie na skrzyżowaniu ulicy Stella-Sawickiego z al. Jana Pawła II. Jadąca od strony Nowej Huty karetka na sygnale wjechała na czerwonym świetle na skrzyżowanie. Zderzyła się z jadącym od ul. Bora Komorowskiego samochodem osobowym - peugeotem 206. I dachowała. Ambulansem - który jest karetką transportową szpitala w Proszowicach - był przewożony pacjent właśnie z Proszowic do Kliniki Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Botanicznej. W wyniku wypadku poszkodowane zostały trzy osoby jadące karetką: pacjent, a także kierowca i sanitariusz. Trafili do krakowskich szpitali.

Krakow 112