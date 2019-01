Grudniowa rewolucja w systemie L4. Co się zmieni?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie mają całkowicie zastąpić papierowe druki już za kilka tygodni. Od początku grudnia lekarz orzekający, że pacjent musi zrobić sobie odpoczynek od pracy, będzie mógł wystawić popularne L4 wyłącznie za pomocą specjalnego komputerowego systemu. Druk za pośrednictwem internetu od razu dotrze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od ręki otrzyma go również pracodawca, a chory nie będzie już musiał osobiście dostarczać papierowego zaświadczenia swojemu przełożonemu.

System służący do wystawiania e-zwolnień został uruchomiony w styczniu 2016 r. Do tej pory lekarze nie mieli jednak obowiązku z niego korzystać. W efekcie wirtualne druki cieszą się niewielką popularnością. Jak informuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie małopolskim, w krakowskim oddziale ZUS e-zwolnienia stanowiły zaledwie 30 proc. wszystkich druków wystawionych od początku tego roku. Podobnie sytuacja wygląda w oddziale chrzanowskim, w Nowym Sączu i Tarnowie elektroniczny był jedynie co piąty dokument. Liczba lekarzy, którzy zamieniają długopis na klawiaturę komputera wprawdzie rośnie z miesiąca na miesiąc, odsetek wirtualnych zaświadczań nadal jednak nie przekroczył 50 proc. We wrześniu w całej Małopolsce jedynie 45,7 proc. L4 przesłano za pomocą internetu, resztę pacjenci otrzymali na tradycyjnych drukach.

Co więcej, na elektroniczną rewolucję ciągle nie są przygotowani także wszyscy pracodawcy. W Krakowie blisko co piąty przedsiębiorca, który zatrudnia powyżej pięciu osób, nie założył jeszcze konta na Platformie Elektronicznych Usług ZUS – potrzebnego, by odbierać informacje o wirtualnych L4 wystawionych pracownikom.

– Choćby te dane wyraźnie pokazują, że zaplanowane na grudzień wycofanie papierowych zwolnień lekarskich nie jest możliwe – komentuje dr Lesław Szot z małopolskiego oddziału Porozumienia Zielonogórskiego, które zrzesza lekarzy rodzinnych. – Cześć placówek nadal nie ma odpowiedniej infrastruktury potrzebnej do ich wystawiania, nie ma również pewności, jak sprawdzi się system do e-zwolnień przy pełnym obciążeniu.

Przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego oraz Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia cały czas apelują o przesunięcie terminu zaplanowanej e-rewolucji. Resort zdrowia oraz ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej liczą, że ich skuteczne wdrożenie ułatwią asystenci medyczni. Dzięki nowym przepisom, od początku tego tygodnia mogą oni wyręczyć lekarzy we wprowadzaniu elektronicznych L4 do systemu komputerowego.

– Na zatrudnienie asystentów medycznych są jednak potrzebne dodatkowe pieniądze – zwraca uwagę dr Jerzy Radziszowski, internista z krakowskiej przychodni DIAMED, koordynator ds. organizacyjnych Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego. – W naszej placówce lekarze nie mają żadnych problemów technicznych z obsługą systemu e-zwolnień, korzystają z niego także ci starsi. Nikogo nie musiałem do niego namawiać, bo jest to duże ułatwienie. Mamy jednak obawy związane z infrastrukturą po stronie ZUS, która dość często się zawiesza i uniemożliwia przesłanie druku– dodaje.

Jego zdaniem e-zwolnienia powinny być podstawową formą orzekania o chorobie, a papierowe druki stanowić ich alternatywę np. w przypadku wizyt domowych czy nagłych awarii.

Wirtualne zwolnienia lekarskie to jeden z pierwszych elementów informatyzacji zaplanowanej w ochronie zdrowia. Mają one m.in. umożliwić lepszą kontrolę pracowników, wykorzystujących „chorobę” np. na przeprowadzenie remontu. W przypadku tradycyjnych druków wystawianych na okres kilku dni, ZUS najczęściej dowiaduje się bowiem o nich za późno, żeby możliwe było wysłanie do chorego kontrolerów. E-zwolnienie otrzyma od ręki.