Gwiezdne Wojny Han Solo. Wszyscy fani "Gwiezdnych wojen" już nie mogą się doczekać najbliższego piątku. 25 maja na ekrany kin w Polsce i na świecie trafi film "Han Solo. Gwiezdne wojny - historie". Ma to być jeden z najbardziej rozrywkowych obrazów umieszczonych w uniwersum stworzonym przez George’a Lucasa. Sprawdź, czy bilety są już dostępne.

Ostatnie lata były dla Harrisona Forda na pewno bardzo trudne. Najpierw musiał zaakceptować Ryana Goslinga w roli Ricka Dekarda w ubiegłorocznym sequelu filmu „Blade Runner”, a potem – Aldena Ehrenreicha jako młodego Hana Solo w czekającym właśnie na premierę spin-offie „Gwiezdnych wojen”. Nic więc dziwnego, że kiedy Ehreinreich pojawiał się niedawno w amerykańskim programie „Entertainment Weekly”, do studia wszedł niespodziewanie Ford – i zwrócił się do swego młodszego kolegi marszcząc brwi: „Wynoś się z mojego krzesła”. Przestraszony Ehreinreich od razu zerwał się i ustąpił miejsca weteranowi. Ten jednak uśmiechnął się i uściskał swego kolegę. „Żartowałem” – wyjaśnił i skomplementował zarówno jego rolę, jak i sam film „Han Solo: Gwiezdne wojny - historie”.Pomysł zrealizowania osobnego filmu o młodości kapitana statku kosmicznego Sokoła Milenium powstał w głowie George’a Lucasa już sześć lat temu. To właśnie wtedy zlecił on napisanie scenariusza takiego obrazu współtwórcy wspomnianej sagi - Lawrence'owi Kasdanowi. Hollywoodzki weteran podjął się tego wyzwania, ale o zwieńczenie tekstu poprosił swego syna - Jonathana. W międzyczasie Lucas odsprzedał prawa do "Gwiezdnych wojen" firmie Disneya. Ta jednak nie zamierzała rezygnować z jego wcześniejszych pomysłów - i poza rozwijaniem sagi postanowiła zgodnie z intencją jej „ojca” zacząć realizować spin-offy, czyli osobne filmy poświęcone jej najbardziej charyzmatycznym bohaterom. Trzy lata temu w Hollywood ruszył casting do przygotowywanego dzieła.O rolę młodego Hana Solo ubiegało się wielu początkujących aktorów. Ostatecznie producenci zdecydowali się powierzyć ją Aldenowi Ehrenreichowi. Ten urodzony w 1989 roku aktor zadebiutował w filmie „Tetro” Francisa Forda Coppoli, a największe uznanie zdobył rolami w "Hail Cesar" braci Coen i "Zasady nie obowiązują" Warrena Beaty. Podobne sensacje wywołał casting na główną rolę kobiecą - tajemniczej Qi’Ra. Wygrała go Emilia Clark, brytyjska aktorka, znana głównie z serialu „Gra o tron”, którą w 2015 roku magazyn "Esquire” nazwał "najseksowniejszą żyjącą kobietą świata".Na młodego partnera Solo - Lando Calrissiana wybrano Donalda Glovera, który wszystkim fanom hip-hopu znany jest pod pseudonimem Childish Gambino. Więcej swobody reżyserzy castingu mieli przy wyborze aktorów grających nowe postacie. Woody Harrelson sprzątnął sprzed nosa Christianowi Bale’owi rolę przestępczego mentora młodego Hana Solo - Tobiasa Becketta. Jego żoną została jedna z najbardziej wziętych czarnoskórych aktorek w Hollywood - Thandie Newton. W postać najczarniejszego z czarnych charakterów – Drydena Vosa - wcielił się z kolei Paul Bettany, brytyjski aktor, znany choćby ze sportowej komedii "Wimbledon".Zdjęcia do filmu rozpoczęły się na początku 2017 roku. Początkowo reżyserów miało być dwóch - Christopher Miller i Phil Lord. Obaj panowie mieli ciekawy pomysł na film – chcieli nakręcić „kosmiczny western”, który miałby bardziej komediowy charakter. Nic dziwnego – wszak mieli w swym dorobku takie filmy, jak „21 Jump Street” i „LEGO: Przygoda”. Niestety: szefom Disneya taki pomysł się nie spodobał i po czterech miesiącach obaj reżyserzy pożegnali się z „Hanem Solo”. Na opuszczonym przez nich fotelu zasiadł hollywoodzki weteran - Ron Howard, bliski przyjaciel i rówieśnik George’a Lucasa, mający w swoim dorobku film fantasy „Willow” czy sensacyjny „Kod da Vinci”.Pierwsze zwiastuny „Hana Solo” pokazały, że produkcja opowie o młodości jednego z najważniejszych bohaterów sagi „Gwiezdne wojny”: jak z pełnego marzeń chłopaka zamienił się w kosmicznego przemytnika, kiedy poznał Chewbaccę i Lindo Carlissiana, co łączyło go z piękną femme fatale, Qi’Rą oraz jaką rolę w kształtowaniu się charakteru rozrabiaki odegra Thomas Beckett. „Wejdź na pokład Sokoła Milenium i weź udział w podróży ku odległej galaktyce w „Solo: A Star Wars Story” – całkowicie nowej przygodzie z najbardziej uwielbianym draniem w kosmosie. W trakcie wielu śmiałych eskapad w głąb mrocznego i niebezpiecznego kryminalnego podziemia, Han Solo spotyka swojego przyszłego towarzysza Chewbaccę i natrafia na nałogowego hazardzistę Lando Calrissiana, w podróży, która uczyni go jednym z najbardziej wyjątkowych bohaterów sagi „Gwiezdne Wojny” – zachęca firma Disneya.Premiera przewidziana jest na piątek 25 maja, ale pierwsze pokazy przedpremierowe odbędą się już dzień wcześniej, w czwartek o godz. 19.00. Bilety można nabyć na stronie internetowej Cinema City lub w kasach kin.