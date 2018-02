Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko Niemieckiej Placówki Straży Granicznej w Świecku zatrzymali 6 obywateli Indii, którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę.

We wtorek, 14 lutego nad ranem, funkcjonariusze w autokarze relacji Łódź-Berlin, przeprowadzili kontrolę wobec 6 cudzoziemców (4 mężczyzn oraz 2 kobiet), którzy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów tożsamości.- Wszystkie osoby, zostały zatrzymane. Funkcjonariusze straży granicznej ustalili, że zatrzymane osoby to 6 obywateli Indii. Cudzoziemcy, którzy otrzymali węgierskie wizy Schengen, przyjechali do naszego kraju i złożyli u wojewody mazowieckiego wnioski o pobyt i pracę.Następnie, zamiast zgodnie z przepisami oczekiwać na rozpatrzenie sprawy przez wojewodę, już bez dokumentów, usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę, aby dostać się do Niemiec - informuje kpt. Rafał Potocki, rzecznik prasowyKomendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży GranicznejFunkcjonariusze straży granicznej z placówki w Świecku prowadzą postępowanie wobec zatrzymanych cudzoziemców mające na celu zobowiązanie ich do powrotu, ustalają również okoliczności ich wjazdu i pobytu w Polsce. Prowadzone są również czynności mające na celu ustalenie gdzie znajdują się dokumenty zatrzymanych osób. Wystąpiono również do Sądu Rejonowego w Słubicach w celu umieszczenia zatrzymanych obywateli Indii w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.