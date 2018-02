W wielu podhalańskich domach zapowiadają się nieprzespane noce i wielogodzinne maratony przed telewizorem. Już 9 lutego w koreańskim Pjongczang rozpoczynają się bowiem Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Na najważniejszych zawodach 4-lecia wystartuje cała masa górali i mieszkańców Podhala. Lokalni patrioci spod Tatr będą mieli więc za kogo ściskać kciuki. Polska reprezentacja na ZIO liczy ostatecznie 62 zawodników. Z tej grupy aż 19 osób to mieszkańcy Podhala i ziemi suskiej. Górale mają swoich reprezentantów aż w 8 konkurencjach rozgrywanych na olimpiadzie. Poniżej pokrótce przedstawiamy sylwetki naszych sportowców.

Z karabinem na plecach będzie biegać w Azji trzech górali. To: Krystyna Guzik Pałka (Czerwienne), jej mąż Grzegorz Guzik (S. Beskidzka) oraz Andrzej Nędza-Kubiniec (Kościelisko). Z tej trójki najbardziej utytułowana jest właśnie Guzik. W przeszłości zdobyła ona bowiem srebrny medal mistrzostw świata.Tu Podhale ma tylko jedną reprezentantkę. To Martyna Galewicz z Zakopanego. Urodzona w 1989 roku narciarka w tym roku zadebiutuje na ZIO. Z jakim skutkiem? To się okaże już za kilka dni.W tej dyscyplinie Polacy jadą na igrzyska po raz pierwszy od kilkunastu lat. Wystąpi ich tam czterech, ale tylko jeden „kombinator” pochodzi z Podhala. To Wojciech Marusarz z Zakopanego. Jego jedyne wcześniejsze osiągnięcie to 1 miejsce w drużynie na zimowej uniwersjadzie z 2017 roku.W panczenach Zakopane wystawiło aż trzech reprezentantów. To Katarzyna Bachleda- Curuś, Konrad Niedźwiedzki oraz Magdalena Czyszczoń.Pani Katarzyna medale olimpijskie (brąz w Vancouver i srebro w Soczi) zdobyła w drużynie na dwóch poprzednich olimpiadach. Konrad Niedźwiedzki ma w swej kolekcji brązowy medal w drużynie z Soczi. Czy powtórzą swoje osiągnięcia? A może pobije ich Magda Czyszczoń, dla której będzie to debiut na igrzyskach?Tu przed olimpiadą zamieszanie było największe. Pewna wyjazdu była bowiem tylko zakopianka Maryna Gąsienica- Daniel. Michał Kłusak z Kościeliska w atmosferze skandalu walczył o paszport na igrzyska do ostatniego dnia.Na swoją trzecią olimpiadę jedzie wielka wojowniczka Karolina Żerebecka Rimen. Zakopianka jeszcze zaledwie rok temu walczyła... o życie po dramatycznym wypadku, jakiego doznała na nartach. Teraz postara się o uprawniony medal w skicrossie (narciarski zjazd z przeszkodami).Wśród snowboardzistów górali jest najwięcej, bo aż czterech. W Pjongczangu wystąpią: Weronika Biela (Zakopane), Ola Król (Nowy Targ), Karolina Sztokfisz (Bukowina) oraz Oskar Kwiatkowski (Zakopane).Na koniec największe gwiazdy naszej reprezentanci. Do Korei lecą skoczkowie: Kamil Stoch (Ząb), Dawid Kubacki (Nowy Targ) i Maciej Kot (Zakopane). Najbardziej liczymy na medal tego pierwszego, ale na dobrą sprawę każdy z „latających górali” może pokusić się o podium ZIO. Każdy z naszych reprezentantów ma też szanse na występ w olimpijskiej drużynówce.

