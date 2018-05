IKEA przeprowadza akcję naprawczą wszystkich płyt gazowych ELDSLÅGA kupionych przed 1 stycznia 2018 roku. Akcja jest następstwem dochodzenia belgijskich organów nadzoru rynku i ma charakter zapobiegawczy. Objęty akcją model płyty był sprzedawany wyłącznie w Europie. Usterka zostanie usunięta nieodpłatnie przez serwisanta w domu klienta.

W wyniku pomyłki pracownika zakładu produkcyjnego w jednym z palników zamontowano niewłaściwy wtryskiwacz gazu, czego rezultatem jest emisja tlenku węgla (CO) przekraczająca normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Przeprowadzone badanie wykazało, że w związku z w/w usterką nie zachodzi podwyższone ryzyko pożaru lub eksplozji. Do tej pory IKEA nie otrzymała żadnych informacji o wypadkach spowodowanych korzystaniem z wadliwej płyty.Klienci, którzy posiadają płytę gazową ELDSLÅGA kupioną przed 1 stycznia 2018 roku, są proszeni o zaprzestanie korzystania z palnika umieszczonego w prawym górnym rogu płyty, dopóki usterka nie zostanie usunięta przez serwisanta. Z pozostałych palników można bezpiecznie korzystać. W związku z tym Ikea prosi klientów posiadających wadliwą płytę, by skontaktowali się z Działem Obsługi Klienta IKEA (Domolinia) pod numerem telefonu 22 275 05 00 w celu umówienia wizyty serwisanta. Dowód zakupu (paragon) nie jest wymagany.- Zrobimy, co w naszej mocy, by czas oczekiwania na naprawę był jak najkrótszy - zapewnia Ikea.Objęte akcją produkty zostały sprzedane w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Islandii, Czechach, Chorwacji, Litwie, Serbii, Rosji, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Portugalii, Austrii, Niemczech, Belgii i Francji.

