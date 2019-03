Ile łyżeczek cukru jest w tych produktach? Lepiej je ogranicz!

Z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że nie ilość cukru dostarczana do organizmu nie przekraczała 10% kaloryczności naszej codziennej diety. Co to znaczy?

Jeśli dzienne zapotrzebowanie kaloryczne dorosłego człowieka wynosi 2500 kcal, to otrzymujemy 250 kcal, które stanowi 10% kaloryczności w kontekście cukru. Ile to łyżeczek? Ponad 12. Ile zatem łyżeczek cukru znajdziemy w produktach, które spożywamy?

ZOBACZ W GALERII 10 PRODUKTÓW, KTÓRE SĄ CUKROWYMI BOMBAMI